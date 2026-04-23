Uusi AGON PRO AG326UZD2 on varustettu AntiReflection 3.0 -kalvolla, joka lupaa poistaa heijastukset ilman mattapinnotteille tyypillistä sameutta.

Näyttövalmistaja AOC:n pelibrändi AGON by AOC on julkaissut uuden AGON PRO AG326UZD2 -pelinäytön. Uutuusnäyttö perustuu yhtiön mukaan Samsungin 4. sukupolven QD-OLED-paneeliin, mutta ominaisuuksien perusteella kyse on 3. sukupolven paneelista 5. sukupolven pinnoitteella. 4. sukupolven paneelina pidetään uusinta 27″ 4K UHD QD-OLED -paneelia.

AGON PRO AG326UZD2 tarjoilee käyttäjän silmille 4K-resoluution kuvaa 240 hertsin maksimivirkistystaajuudella. Vaihtelevaa virkistystaajuutta tuetaan Adaptive-sync-standardin kautta ja näyttö on G-Sync Compatible -sertifioitu. 10-bittinen paneeli toistaa 1,07 miljardia väriä ja sille luvataan 99,7 % DCI-P3-, 140,7 % sRGB- ja 96,9 % Adobe RGB -kattavuus. Maksimikirkkaudeksi (3 % APL) luvataan 1000 nitiä ja näyttö on VESA DisplayHDR True Black 500 -sertifioitu. Vasteajaksi kerrotaan moderneille QD-OLED-pelinäytöille tyypillinen 0,03 millisekuntia.

Näytön pinnassa on uusi AntiReflection 3.0 -pinnoite, jonka luvataan vähentävän heijastuksia ilman mattapinnoitteille tyypillistä sameutta. Jalaksi on valittu epäsymmetrisesti muotoiltu AGON Pro esports -jalusta, joka tukee korkeussäätöä 150 mm:n liikeradalla, -5°-+23° kallistusta, ±16° kääntyvyyttä sekä Pivot-ominaisuutta. Mukana on tietenkin myös VESA-kiinnitysmahdollisuus (100×100 mm).

AG326UZD2:n näyttöliitinvalikoimaan lukeutuvat kaksi HDMI 2.1- ja kaksi DisplayPort 2.1 (UHBR 20) -liitäntää. Lisäksi mukana on 65 watin latausta tukeva USB-C-liitäntä, kahden USB-A-portin USB-hub ja sisäinen KVM-kytkin. Näyttöön on mahdutettu myös kaksi 8 watin kaiutinta.

AGON by AOC AGON PRO AG326UZD2 saapuu myyntiin toukokuun aikana ja sen suositushinta Suomessa on 999 euroa.

Lähde: Sähköpostitiedote