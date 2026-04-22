Langattomat uutuuskuulokkeet tulevat huippuominaisuuksilla varustettuna noin 350 euron suositushintaan.

Turtle Beach on julkistanut seuraajat muutaman vuoden takaisille Stealth Pro -pelikuulokkeilleen yksinkertaisesti Stealth Pro II -nimellä. Valmistaja kehuu kuulokkeitaan edeltäjämallin tavoin lippulaivatason tuotteeksi, sillä mukana on esimerkiksi Hi-Res Audio Wireless -sertifikaattia (24-bit/96kHz) ja Dolby Atmos -tukea.

Kuulokkeiden Eclipse-kaksoiselementit ovat 60 mm:n kokoiset, eli 10 mm suuremmat kuin edeltäjämallissa. Myös akunkesto on kasvanut reilusti, sillä kuulokkeissa on kaksi vaihdettavaa akkua (yksi per kuulokekuppi), joiden yhteiskestoksi lupaillaan jopa 80 tuntia. Mukana on edelleen myös aktiivinen melunvaimennustoiminto. Puomimikrofonin voi kääntää ylös mykistääkseen puheen ja siinä on myös tekoälyavusteinen taustamelun vaimennus.

Stealth Pro II:sta tulee saataville Xbox- ja PC-versiot, joista molemmat toimivat sekä PC:llä että PlayStationilla, mutta vain Xbox-variantti on yhteensopiva Xbox-konsoleiden kanssa. Kuulokkeet tukevat myös jopa neljää eri langatonta äänilähdettä samanaikaisesti mukana toimitettavan vastaanotintelakan avulla, joskin lisävastaanottimia voi joutua ostamaan lisää erikseen. Käyttäjä voi myös olla yhteydessä äänilähteisiin 2,4 GHz:n matalaviivetilalla ja Bluetoothilla samaan aikaan.

Stealth Pro II -kuulokkeet tulevat saataville toukokuun 17. päivä, mutta ne ovat jo ennakkotilattavissa Turtle Beachilta suositushintaan 349,99 euroa. Värivaihtoehdot ovat musta (PC) ja valkoinen (Xbox & PC).

