AGON PRO AGP277QKDC perustuu LG:n 4. sukupolven Tandem WOLED -teknologiaan ja tarjoaa 1440p-resoluution 540 sekä 720p-resoluution peräti 720 hertsin virkistystaajuudella.

AOC:n pelibrändi AGON by AOC on julkaissut uuden AGON 7 -näyttömalliston ja sen ensimmäisen näytön AGON PRO AGP277QKDC:n. Uutuusnäytön kerrotaan olevan ensimmäinen Dual Frame Mode -tilan ja Tandem WOLED -teknologian samaan pakettiin naittava näyttö.

AGON PRO AGP277QKDC on 26,5-tuumainen LG:n Tandem WOLED -teknologiaan perustuva pelinäyttö, joka tarjoaa käyttäjälle Dual Frame Mode -teknologian avulla 2560×1440-resoluution 540 hertsin tai 1280×720-resoluutiopn peräti 720 hertsin virkistystaajuudella.

Neljännen sukupolven Tandem WOLED -teknologia käyttää päällekkäisiä OLED-paneeleita, mikä parantaa näytön valotehoa ja mahdollistaa jopa 1500 nitin kirkkauden. Rasituksen jakautuminen useammalle paneelille parantaa myös näytön kestävyyttä, joka auttaa valmistajaa lupaamaan sille kolmen vuoden kiinnipalamistakuun.

OLED-näytölle tyypillisesti vasteajaksi luvataan vaivaiset 0,03 millisekuntia ja sen 10-bittisen värintoiston luvataan kattavan 99,5 % DCI-P3-väriavaruudesta. Näyttö on kalibroitu tehtaalla valmiiksi ja se on myös VESA DisplayHDR True Black 500 -sertifioitu. Vaihteleva virkistystaajuus on tuettu Adaptive-syncin kauttta ja on G-Sync Compatible -sertifioitu.

Näyttöliitäntöinä AGP277QKDC tarjoaa käyttäjälle kaksi HDMI 2.1 -liitäntää sekä DisplayPort 2.1 (UHBR 20) -liitännän. Siinä on myös 65 watin latausta tukeva USB-C-liitäntä sekä KVM-kytkin useamman koneen hallitsemiseen samalla näppäimistöllä ja hiirellä. Näytön jalka tukee kaapelinhallintaa, 150 mm:n korkeussäätöä, kallistusta ja kääntöä sekä Pivot-toimintoa. Siinä on myös esiin ponnahtava kuuloketeline. ARGB-välkkeestä piväille mukana on myös kustomoitava Light FX RGB -valaistus.

AGON by AOC:n AGON PRO AGP277QKDC tulee saataville vielä tämän kuun aikana ja sen suositushinta Suomessa on 799 euroa.

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