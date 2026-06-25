Universal Flash Storage 5.0 jopa tuplaa nopeuden verrattuna aiempaan UFS 4.1 -standardiin ja mahdollistaa entistä sulavamman kokemuksen paikallisesti pyörivien tekoälymallien kanssa.

Mobiililaitteissa laajalti käytetty Universal Flash Storage eli UFS on päässyt jo 5.0-versioonsa. Nyt Samsung on julkistanut maailman ensimmäiset UFS 5.0 -piirit.

Samsungin ensimmäiset UFS 5.0 -piirit mahdollistavat nykytrendeihin sopivasti saumattomat ja energiatehokkaat tekoälypalvelut tulevissa mobiililaitteissa. Sen kerrotaan mahdollistavan selvästi aiempaa pienemmät viiveet ja nopeammat vasteajat suoraan laitteella pyörivillä LLM-malleilla.

Uudet UFS 5.0 -piirit yltävät jopa 10,8 GT/s luku- ja 9,5 Gt/s kirjoitusnopeuteen, mikä kaksinkertaistaa aiemman UFS 4.1 -standardin mahdollistamat nopeudet. Parannukset eivät keskity pelkästään nopeuteen, vaan myös energiatehokkuuden kerrotaan parantuneen yli 40 % ja kokoakin on saatu kutistettua 16,7 %; piirin koko on 7,5 x 13 x 0,9 mm.

Samsung aloittaa UFS 5.0 -piirien massatuotannon vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Piirejä tulee saataville useissa kapasiteeteissa aina teratavuun asti.

Lähde: Lehdistötiedote