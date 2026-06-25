ComputerBasen testien mukaan käytännössä vastaavaa laatua RX 9000 -sarjan FP8-version kanssa tarjoava uusi INT8-versio parantaa selvästi suorituskykyä natiiviin verrattuna, mutta on myös selvästi raskaampi kuin aiempi FSR 3.1.

AMD julkaisi FSR Upscaling -teknologian (FSR 4.1) RDNA 3 -arkkitehtuurin eli Radeon RX 7000 -sarjan näytönohjaimille AMD Software 26.6.2 -ajureiden myötä aiemmin tällä viikolla. Julkaisu tapahtui hieman suunniteltua aiemmin, sillä sen oli määrä tapahtua vasta heinäkuun puolella. Huhujen mukaan syynä aikaistetulle julkaisulle oli Valve, joka lipsautti uudet DLL-kirjastot julki Protonin kokeellisen päivityksen mukana ja sittemmin varmisti niiden olevan virallisesti saatavilla Steam Machinelle Proton Experimental -version kautta.

AMD:n FSR Upscaling -teknologia hyödyntää RDNA 4 -arkkitehtuurilla FP8-tarkkuutta ja sen tekoälykiihdyttimiä. Teknologian sovittaminen vanhemmille arkkitehtuureille on vienyt aikaa, sillä ne eivät tue FP8-tarkkuutta ja tekoälytehtäviäkin kiihdytetään vain RDNA 3 -sukupolvessa.

Keskeneräinen vanhemmille näytönohjaimille sopiva INT8-versio FSR Upscaling -teknologiasta, tarkemmalta versioltaan 4.0.2c, vuoti viime vuonna julki ennakkoon ja harrastajat virittivätkin sen toimimaan nopeasti. AMD otti kuitenkin oman aikansa julkaisun kanssa optimoidakseen teknologiaa paremmin vanhemmalle raudalle sopivaksi.

Ensimmäisten testien perusteella optimointi ei ole mennyt myöskään hukkaan. NJ Tech -kanavan YouTubessa julkaiseman vertailun mukaan vuotanut 4.0.2c-versio vei Radeon RX 7800 XT -näytönohjaimella Performance-asetuksella 1440p-resoluutiolla keskimäärin noin 2 millisekuntia aikaa, kun virallisella 4.1-versiolla aikaa kuluu vain 1,5-1,6 millisekuntia. Ero näkyy luonnollisesti myös raa’assa FPS-lukemassa.

Saksalainen ComputerBase on puolestaan ajanut testejä FSR Upscaling -teknologialla (4.1) verraten sitä FSR 3.1 -teknologiaan sekä Radeon RX 7000- että RX 9000 -sarjalla. Mukana on myös kuvanlaatuvertailuja. FSR 4.1:n kerrotaan tarjoavan merkittävästi parempaa kuvanlaatua, todeten esimerkiksi 4.1:n Performance-asetuksen kuvanlaadun olevan 3.1:n Quality-asetusta parempaa. Laatu on sivuston mukaan myös selvästi parempaa, kuin vuotaneella INT8-versiolla. Verrattuna RDNA 4 -arkkitehtuurin ja Radeon RX 9000 -sarjan FP8-versioon uuden INT8-version kerrotaan olevan usein samalla tasolla, vaikka joissain tilanteissa INT8-versio jääkin laadussa jälkeen.

ComputerBasen testipatteristoon lukeutuvat Anno 117 – Pax Romana, ARC Raiders, Assassin’s Creed Shadows, Cyberpunk 2077, Death Stranding 2, Gothic 1, Kingdom Come Deliverance 2, Resident Evil Requiem ja The Last of Us Part 2.

4K-tarkkuudella Radeon RX 7900 XTX saa FSR 4.1:llä TAA Native-asetuksiin verrattuna Quality-asetuksella keskimäärin 40 ja Performance-asetuksella 73 % paremman suorituskyvyn, kun Radeon RX 9070 XT saa samoin asetuksin 50 ja 91 % lisää suorituskykyä. Vanhempi FSR 3.1 on kevyempi kuin 4.1 ja saa TAA Native -asetukseen verrattuna RX 7900 XTX:llä aikaan Qualityllä 57 ja Performancella jopa 103 % parempaa suorituskykyä.

Radeon RX 7800 XT:n testit tehtiin 1440p-resoluutiolla, jossa TAA Native -asetuksiin verrattuna FSR 4.1 Quality tarjoaa 31 ja Performance 55 % parempaa suorituskykyä. FSR 3.1 tarjoaa samassa paikassa 41 ja 71 prosentin parannukset TAA Nativeen verrattuna. Steam Machinea lähimpänä olevan RX 7600 -näytönohjainta testattiin puolestaan 1080p-resoluutiollakohdalla FSR 4.1 tarjoaa RX 7600:lla TAA Nativeen verrattuna 33 % parempaa suorituskykyä Quality-asetuksella ja 58 % parempaa suorituskykyä Performance-asetuksella. FSR 3.1:n vastaavat luvut ovat Qualityllä 43 ja Performancella 74 %.

Voit tutustua pelikohtaisiin testeihin ja kuvanlaatuvertailuihin ComputerBasen lähdeartikkelissa.

Lähde: ComputerBase