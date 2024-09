27-tuumaisessa AW2725QF:ssä on valittavissa sekä 4K- että Full HD -tila

Dellin PC-pelaamiseen erikoistunut Alienware-brändi on saanut valmiiksi uuden IPS-pelinäytön, joka tukee hiljalleen yleistyvää kaksoisresoluutiota. Näyttö on mallinimeltään AW2725QF ja se tukee sekä 3840 × 2160 pikselin 4K-resoluutiota että neljä pikseliä yhdeksi liittävää 1920 × 1080 pikselin Full HD -resoluutiota. 4K-tilan maksimivirkistystaajuus on 180 hertsiä ja Full HD -tilan vastaava lukema on kaksinkertainen 360 Hz. Tilojen välillä voi vaihtaa yhdellä napin painalluksella.

AW2725QF:n 27-tuumaisessa IPS-paneelissa on markkinointimateriaalin mukaan parhaimmillaan 0,5 millisekunnin gray-to-gray-vasteaika ja mukautuvaa virkistystaajuutta hoitavat G-Sync Compatible- sekä Adaptive-Sync-tuet. Myös HDR-puoleen on panostettu, sillä näyttö on sekä Dolby Vision- että VESA DisplayHDR 600 -sertifioitu. DCI-P3-väriavaruus on katettuna 95-prosenttisesti.

AW2725QF:stä löytyy yksi DisplayPort 1.4 -liitäntä, mutta HDMI 2.1 -liitäntöjä on kaksi, joista toisessa on eARC-tuki esimerkiksi Dolby Atmos -ääniä varten. Lisäksi konsolipelaajien iloksi tuettuna on ALLM (Auto Low Latency Mode) ja VRR (Variable Refresh Rate). USB 3.2 Gen 1 -liitäntöjä näytössä on yhteensä neljä, joista yksi on Type-C ja kolme Type-A:ta. Type-A-liitännöistä yksi tukee myös 15 watin virransyöttöä. Ergonomiasäädöistä tuettuna on koko rivi – korkeus, kallistus, kääntö ja kierto.

Alienware AW2725QF on saatavilla valikoiduilla jälleenmyyjillä 615 euron suositushintaan.

Lähde: Lehdistötiedote