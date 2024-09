Uusi MX Creative Console on suunniteltu etenkin Adoben sovelluksille, mutta liitännäisten avulla sen sovellustuki on käytännössä rajaton.

Logitech on useimmiten otsikoissa pelibrändiensä kautta, mutta tällä kertaa uutuustuotteet loksahtavat emobrändin MX-sarjaan. MX Creative Console -hallintapaneelit on suunniteltu tuottavaan työhön ja ne on yhtiön mukaan kehitetty ennen kaikkea Adoben tuotteille.

Logitech MX Creative Console on kahdesta osasta rakentuva kokonaisuus. Yhdessä elementissä on kontekstiriippuvainen kookas pyöritettävä valitsin, rulla, eteen- ja taaksepäin painikkeet sekä hiiren vasen- ja oikea painike. Laite yhdistetään tietokoneeseen Bluetoothilla ja se tukee Logi Bolt -USB-vastaanotinta.

Toisesta löytyy puolestaan 3×3-ruudukkoon asetellut yhdeksän näytöllä varustettua pikanäppäintä sekä sivunvaihtopainikkeet. Jälkimmäiselle kaksikosta on tarjolla myös erillinen jalusta, mikä ei kuitenkaan tarjoa lisätoiminnallisuutta. Tämä yksikkö kytketään tietokoneeseen USB-C-johdolla.

Vaikka MX Creative Console on suunniteltu käytettäväksi Adoben sovellusten kanssa, sen näppäimet ja toiminnot ovat osin kustomoitavissa ja Logitechin oma kauppapaikka täynnä liitännäisiä eri sovelluksille.

Logitech MX Creative Console saapuu ennakkomyyntiin välittömästi ja sen toimitukset aloitetaan 15. lokakuuta. Se tulee saataville sekä kalpean että grafiitinharmaana vaihtoehtona 229 euron suositushintaan. Hintaan sisältyy kolmen kuukauden käyttöoikeus kaikkiin Adoben Creative Suite -sovelluksiin.

Lähde: Logitech