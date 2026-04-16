Alienwaren QD-OLED-uutuus on hinnoiteltu 419 euroon.

Dellin omistama Alienware on julkaissut uuden AW2726DM-pelinäytön QD-OLED-paneelilla astetta edullisempaan hintaan. 27-tuumaisessa uutuudessa on 240 hertsin maksimivirkistystaajuus erittäin nopealla 0,03 millisekunnin gray-to-gray-pikselivasteajalla. Virkistystaajuuden synkronoinnista vastaa VESA AdaptiveSync -teknologia, jonka kylkeen on lyöty vielä AMD FreeSync Premium -sertifikaatti. Kuvatarkkuus on QHD-tasoa, eli 2560 × 1440 pikseliä perinteisellä 16:9-kuvasuhteella.

DCI-P3-väriavaruus on näytössä katettu 99-prosenttisesti. Tavallinen HDR10-tuki löytyy, mutta sen kummempia HDR-standardeja näytölle ei lupailla, sillä sen tyypilliseksi kirkkaudeksi on ilmoitettu 200 nitiä. Videoliitäntöjä löytyy kaksi HDMI 2.1:tä sekä yksi DisplayPort 1.4, ja ergonomiasäädöiksi ilmoitetaan kallistus, korkeus, kääntö ja kierto.

AW2726DM saapunee piakkoin myyntiin myös Suomessa, sillä sen suositushinnaksi on ilmoitettu 419 euroa.

Lähde: Sähköpostitiedote