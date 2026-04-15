Huolimatta vaivaisesta 44 gramman painosta, hiiren runko on ei ole reikäjuustoa ja sisältä löytyy mm. PixArtin lippulaivatason 3950-sensori.

Keychron tunnetaan parhaiten näppäimistövalmistajana, mutta sen tuotevalikoimiin kuuluu myös esimerkiksi pelihiiriä. Nyt yhtiö on julkaissut uuden ultrakeveyän pelihiiren, jonka sisällä on huipputason rautaa.

Keychron G3 Ultra Light Wireless Mouse painaa vaivaiset 44 grammaa. Tästä huolimatta sen rungon rakenne on yhtenäinen ja saatu vielä omalla tavallaan näyttäväksi. Frosted Gray on läpikuultavan harmaa ja varustettu lilalla rulllalla ja peukalopainikkeilla. Se on valmistettu ABS-muovista ja polykarbonaatista. Black (Carbon Fiber) on puolestaan mustanpuhuva oranssein yksityiskohdin ja sen rakenteessa käytetään ABS-muovin ohella hiilikuitua.

G3 Ultra Lightin silmänä toimii PixArt 3950 -sensori, joka yltää 30 000 DPI:n tarkkuuteen ja jopa 750 IPS:n nopeuteen. Hiiren päänäppäimet perustuvat Huanon mikrokytkimiin, joille nimestään huolimatta luvataan jopa 120 miljoonaa klikkauksen kestoa.

Se tukee 8000 hertsin päivitystaajuutta 2,4 GHz:n langattomalla yhteydellä sekä langallisesti USB-C-johdon jatkeena, mutta 125 hertsin päivitystaajuudella onnistuu myös Bluetooth 5.3 -yhteydet. Hiiren vasteajan kehutaan olevan langattomanakin vain 0,41 ms, kun kilpailijat jäisivät 12,3 millisekuntiin. Datan kerrotaan tulevan Linus Tech Tipsin LTT Labsilta.

Hiiren 500 mAh:n akun luvataan kestävän parhaimmillaan 160 tuntia Bluetooth-yhteydellä. 1000 hertsin 2,4 GHz:n yhteys tiputtaa akkukeston 140 tuntiin ja 8000 hertsin päivitysnopeus 37 tuntiin. Hiirtä hallitaan nettiselaimen kautta.

Keychron G3 Ultra Light Wireless Mouse on hinnoiteltu Frosted Gray -versiona 84,99 dollariin ja Black (Carbon Fiber) -versiona 109,99 dollariin. Yhdysvaltain hinnat ilmoitetaan verottomina. Hiirten tulevat Euroopan hinnat eivät ole vielä tiedossa.

Lähteet: TechPowerUp, tuotesivut