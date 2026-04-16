Intelin uudet Core 3 -sarjan Wildcat Lake -prosessorit perustuvat samaan tekniikkaan, kuin alkuvuodesta julkaistut Core Ultra 3 -sarjan Panther Lake -prosessorit.

Intel julkaisi vuoden alussa uudet Core Ultra 3 -sarjan Panther Lake -prosessorit kannettaviin. Nyt ne saavat seuraa uudesta Wildcat Lakeen perustuvasta Core 3 -sarjasta.

Intel Core 3 -sarja on edullisempiin kannettaviin suunnattu uusi prosessorisukupolvi. Wildcat Lake on läheistä sukua Panther Lake -arkkitehtuurille ja prosessorilta löytyykin samoja Cougar Cove P-ytimiä ja Darkmont E-ytimiä. Niiden tukena on NPU 5 -tekoälykiihdytin ja kahden Xe3-ytimen integroitu grafiikkaohjain. Muistiohjain tukee maksimissaan DDR5-6400- ja LPDDR5X-7467-musiteja ja niiden edessä on 4 Mt:n muistin puoleinen välimuisti. Kaiken edellä mainitun sisältävä Compute & GPU -siru valmistetaan Intel 18A -valmistusprosessilla.

Laskentatehtäviä hoitavan Compute & GPU -sirun rinnalta löytyy Platform Controller -siru, joka valmistetaan tarkemmin määrittelemättömällä kolmannen osapuolen valmistusprosessilla. Sirulta löytyy yhteensä kuusi PCIe Gen 4 -linjaa, kaksi Thunderbolt 4 -liitäntää, kaksi USB 3.2- ja kahdeksan USB 2.0 -liitäntää sekä Wi-Fi 7- ja Bluetooth 6.0 -ohjain.

Wildcate Lakeen perustuvia mobiiliprosessoreita julkaistiin kerralla kuusi kappaletta. Pahnan pohjimmainen Core 3 304 on 5-ytiminen, kun kaikista muista malleista löytyy täydet kuusi ydintä. Core 3 304 leikkaa myös grafiikkaohjaimelta toisen ytimen pois. Reunajärjestelmiin tulee saataville samat kuusi mallia sekä lisäksi Core 5 305, joka on 6-ytiminen, mutta leikatulla grafiikkaohjaimella ja käytöstä poistetulla NPU-tekoälykiihdyttimellä. Kaikkien prosessoreiden TDP-arvo on 15 wattia ja maksimi Turbo-TDP 35 wattia. Löydät prosessoreiden tarkemmat ominaisuudet yllä olevista dioista.

Prosessorisuorituskykytesteissä Core 7 360 -prosessoria verrataan Core 7 150U -malliin. Intelin mukaan uusi Wildcat Lake on hyötyohjelmatesteissä 10-110 % nopeampi, kuin Raptor Lake -arkkitehtuurin edeltäjä. Pienimmillään ero on Procyon Office -testeissä ja suurimmillaan Topaz Video -testissä.

NPU 5 -tekoälykiihdyttimen teho yltää parhaimmillaan 17 TOPSiin ja Copilot+ PC -yhteensopivuudessa Intel kuvailee prosessorin olevan ”ready for hybrid AI” ja tarjoavan kaikkineen yhteensä 40 TOPSin suorituskyvyn. Koska verrokissa ei ole tekoälykiihdytintä, Intel on vertaillut Core 7 360:n ja Core 7 150U:n tekoälysuorituskykyä grafiikkaohjaimella suoritettavissa testeissä. Niiden mukaan uutuusprosessori peittoaa verrokkinsa jopa 127-172 % paremmin tuloksin.

Intel kehuu prosessoreiden vievän myös x86-prosessoreiden energiatehokkuuden uusiin sfääreihin. Verrattuna Core 7 150U -prosessoriin uusi Core 7 360 kuluttaa YouTube 4K -videoita katsellessa kuluttaa 64 %, Netflixin 1080p-videoita katsellessa 60 %, Procyon Battery Life -testissä 52 % ja Zoom1x1 -testissä 62 % vähemmän tehoa.

Vaikka vertailukohdaksi otettiin Core 7 150U, Intel markkinoi uusia Wildcat Lake -prosessoreita etenkin viisi vuotta vanhoja tietokoneita käyttäville. Verrattuna Core i7-1185G7 -prosessoriin Core 7 360:n kerrotaan tarjoavan 47 % parempaa yhden ytimen ja 41 % parempaa kaikkien ydinten suorituskykyä, 31 % nopeampaa valokuvanmuokkausta, 45 % nopeampaa webbiselailua, 26 % parempaa tuottavuutta ja jopa 2,8-kertaista grafiikkaohjaimen tekoälysuorituskykyä.

Lähde: Intelin lehdistömateriaalit