Alpenföhnilta uusi yhteistyössä Der8auerin kanssa suunniteltu Gletscherwasser AIO-nestecoolerisarja

Gletscherwasser on Alpenföhnin ensimmäinen AIO-nestecoolerisarja ja se muodostuu neljästä mallista kahdessa eri kokoluokassa.

Alpenföhn on julkaissut ensimmäisen nestecoolerisarjansa. Uuden neljästä AIO-nestecoolerista (All-In-One, suljettu nestekierto) muodostuvan Gletscherwasser-nimeä kantavan tuotesarjan erikoisuutena toimii valmistajan yhteistyö tunnetun saksalaisen ylikellottaja Roman ’Der8auer’ Hartungin kanssa. Tarkempaa tietoa yhteistyön laajuudesta tai laadusta valmistaja tai Der8auer eivät kuitenkaan ole julkisuuteen jakaneet.

Uudet Gletscherwasser AIO:t lupaavat perinteiseen tapaan sekä suorituskykyä että hiljaisuutta. Nykyajalle tyypilliseen tapaan coolereista löytyy myös RGB-valaistus niin prosessoriblokin ja nestekierron pumpun sisällään pitävästä pumppuyksiköstä kuin myös tuulettimista. Tuuletinten valaistus on toteutettu osoitettavana RGB:nä ja sen ohjaamiseen on mahdollista käyttää emolevyn 3-pinnista 5 voltin liitäntää. Pumppuyksikön valojen hallintaan käytettävää liitäntää valmistaja ei ole sivuillaan kuitenkaan spesifioinut tuuletinten tapaan. Prosessoriblokin valaistuksen lisäksi toisena erikoisuutena toimivat sen vaihdettavat kansiosat, jotka mahdollistavat ulkonäön kustomoinnin mieluisakseen.

Sarjan neljä mallia ovat 240 mm:n jäähdyttimellä varustetut Gletsherwasser 240 ja Gletscherwasser 240 HS sekä 360 mm jäähdyttimellä varustetut Gletscherwasser 360 ja Gletscherwasser 360 HS. Perusmallit ja HS-mallit ovat hinnoiltaan kokoluokissaan keskenään vastaavia ja niiden välisenä erona toimii ainoastaan mukana toimitettavat tuulettimet. Perusmallien mukana tulee valmistajan omat Wing Boost 3 ARGB -tuulettimet PWM-ohjauksella ja 500–1600 RPM:n kierrosalueella. Tuulettimille luvataan 92,6 m³/h ilmavirtaa ja 2,19 mm H 2 O:n staattinen paine sekä 23,5 dBA:n meluntuotto. HS-mallien mukana puolestaan toimitetaan tehokkaammat Wing Boost 3 ARGB High Speed -tuulettimet PWM-ohjauksella ja 500–2200 RPM:n kierrosalueella. High Speed -malleille luvataan maksimissaan 142 m³/h ilmavirtaa, 3,24 mm H 2 O:n staattinen paine sekä 36,8 dBA:n meluntuotto. Muilta osin Alpenföhnin uudet AIO-nestekierrot ovat keskenään identtisiä.

Prosessoriblokkiin integroidun pumpun nopeus on säädettävissä 1200 ja 2600 RPM:n välillä ja sitä ohjataan kolmepinnisen tuuletinliitännän kautta. Prosessoriblokki itsessään on kuparia. Jäähdytinosat AIO:ssa puolestaan ovat alumiinia ja valmistajan mukaan ne käyttävät ”leak-free”-designia, eli niiden vuotaminen on hyvin epätodennäköistä. Käytännössä tämä tarkoittanee täysin suljettua rakennetta.

Erikseen markkinoinnissaankin mainittuna huomiona Alpenföhn toimittaa Gletscherwasser-sarjan AIO:t Thermal Grizzlyn Hydronaut-lämpötahnan kera. Kyseinen tahna on varsin suosittu ja yleisesti laadukkaaksi todettu. Yhteensopivuuden osalta Alpenföhnin uutuudet tarjoavat kattavan otannan Intelin ja AMD:n alustoja – Yhteensopivuuslistalla ovat Intelin LGA 1200, 115x, 1366, 2066, 2011-v3 ja 2011 -alustat sekä AMD:n TR4, sTRX4, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2 ja FM1 -alustat.

Alpenföhnin Gletscherwasser-sarjan AIO:t ovat saatavilla välittömästi. 240 mm:n mallien (Gletscherwasser 240 ja 240 HS) hinnat alkavat Hinta.fi-hintaseurannan mukaan 167,90 eurosta ja suurempien 360 mm:n mallien (Gletscherwasser 360 ja 360 HS) puolestaan 188,90 eurosta.

Lähde: Alpenföhn