Saksan nestejäähdytysylpeys Alphacool on julkaissut uuden Core Ocean T38 -All-In-One-nestecoolerisarjan. Julkaisu on mukava poikkeus viime aikojen trendeistä edullisuudellaan.

Alphacool on kerännyt aiemmin kiitosta Eisbaer-sarjan AIO-coolereiden laajennettavuudesta ja huollettavuudesta. Uusissa Core Ocean T38 -sarjan coolereissa tästä luksuksesta on jouduttu luopumaan edullisuutta tavoitellessa, mutta toisaalta kyse on ylipäätään vielä harvinaisesta herkusta AIO-coolereiden maailmassa.

Core Ocean T38 AIO-coolerit tulevat saataville 120, 240, 280, 360 ja 420 mm:n jäähdyttimillä. Toinen säästökohde on ollut jäähdytinten materiaali, joka on nyt alumiinia. Jäähdyttimen läpi puhkutaan Alphacool Core -sarjan 120 tai 140 mm:n PWM-tuulettimilla. 120 mm:n tuuletin toimii 0-2500 rpm:n nopeudella ja tuottaa maksimissaan 62,8 CFM:n ilmavirran ja 2,13 mm/H 2 O:n staattisen paineen. 140 mm:n tuulettimen toiminta-alue on puolestaan 0-2000 RPM, ilmavirta 92,3 CFM ja staattinen paine 2,53 mm/H 2 O.

AIO-coolereiden pumppublokki on yhtiön omaa käsialaa. Sen kylmälevy on blokin sisäpuolella nikkelöityä kuparia ja pumpun laakeroinnit ovat keraamiset. Coolerin kulmasta löytyvään koristeleikkaukseen ja kannen alta löytyvään rakoon on piilotettu yhteensä 12 ohjattavaa RGB-LEDiä valoa. Koristeleikkauksessa RGB-valaistus pääsee hohkamaan valoa hajottavan kannen alta. Core Ocean T38 -sarja on yhteensopiva AMD:n AM4- ja AM5-kantojen sekä Intelin LGA115x/1200/1700/2066-kantojen kanssa.

Alphacool Core Ocean T38 -AIO-coolerit tulevat saataville välittömästi. 120 mm:n version hinta on yhtiön omassa verkkokaupassa verottomana 62,98 euroa, 240 mm:n 74,98 euroa, 280 mm:n 79,98 euroa, 360 mm:n 85,98 euroa ja 420 mm:n 96,99 euroa. Suomen verokannalla hinnat olisivat siis 120 mm 78,09€, 240 mm 92,98€, 280 mm 99,18€, 360 mm 106,62€ ja 420 mm 120,27€.

Lähde: Alphacool