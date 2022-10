Acer paljasti näytönohjaimen jo tovi sitten, mutta nyt on varmistunut sen tulevan myös jälleenmyyntiin eikä vain yhtiön omiin Predator-valmiskoneisiin.

Intelin Arc 7 –näytönohjaimet saapuvat vihdoin myyntiin ensi viikolla, 12. lokakuuta. Näytönohjaimia tullaan myymään sekä Intelin omalla brändillä että AIB-kumppaneiden toimesta, mutta ketkä kaikki ovat päätyneet yhtiön kumppaneiksi on jäänyt vielä tähänkin päivään asti osin epäselväksi.

Varmoja Arc-näytönohjaimia valmistavia AIB-kumppaneita ovat olleet tähän asti ASRock ja Gunnir, jotka julkaisivat myös Arc 3 –näytönohjaimista omat custom-versionsa. Nyt joukkoon on saatu myös kolmas tekijä, jolle Arc 7 on samalla ensimmäinen askel näytönohjainten AIB-valmistajien maailmaan.

Acer julkisti Predator BiFrost Arc A770 –näytönohjaimen Twitterissä jo muutama päivä sitten, mutta vielä tuolloin jäi epäselväksi, onko näytönohjain tulossa myyntiin varsinaisena AIB-korttina vai onko se tarkoitettu vain Acerin omiin valmistietokoneisiin. Nyt asiaan on saatu varmuus, kiitos Israelilaisen Plonter-sivuston, joka on saanut näytönohjaimen jälleenmyyntipaketteineen testiin.

Acer Predator BiFrost Arc A770 eroaa AIB-näytönohjainten massasta uniikin coolerinsa myötä. Coolerissa, kuten nimikin vihjaa, on kaksi tuuletinta, mutta normaalista poiketen toinen niistä on radiaali- ja toinen aksiaalituuletin. Radiaalituuletin on sijoitettu lähelle itse grafiikkapiiriä, kun aksiaalituuletin löytyy näytönohjaimen peräpäästä ja puhaltaa ilmaa läpi coolerin ja ulos kortin selkäpuolelta.

Plonterin testiin päätynyt malli eroaa muutoinkin oletetuista. Intel kertoi jo ennakkoon, että suurin osa AIB-partnereiden Arc A770 –malleista tulee olemaan varustettu 8 Gt:n muistilla, mutta Acerin kortissa muistia on 16 Gt Intelin oman Limited Edition –mallin tapaan. Testattu kortti oli brändätty myös OC-malliksi, mutta sen merkitys jäi epäselväksi, sillä kortille raportoidut vakiokellotaajuudet ja tehonkulutusrajat ovat identtisiä referenssin kanssa. Olemme käsitelleet jo aiemmin Intelin poikkeuksellista tapaa ilmoittaa näytönohjaimen kellotaajuus ja OC-mallin identtiseksi raportoitu ”vakiokellotaajuus” saattaa selittyä sillä, mutta varmuus asiaan saadaan vasta, kun kortti pääsee useampien testaajien käsiin ja mahdolliset erot saadaan kaivettua esiin.

Lähteet: Acer @ Twitter, VideoCardz, Plonter