Älypuhelinvalmistaja vivo laajentaa Euroopan markkinoille

Valitettavasti Suomi ei kuulu vivon Euroopan rantautumisen ensimmäiseen, kuusi maata käsittävään aaltoon.

Kiinalainen älypuhelinvalmistaja vivo on kenties eurooppalaiselle vielä hieman tuntemattomampi nimi, mutta siihen on nyt tulossa muutos. Yhtiö on ilmoittanut Düsseldorfissa pitämässään tiedotustilaisuudessa laajentuvansa virallisesti Euroopan markkinoille.

Lehdistötiedotteen mukaan vivo levittäytyy Euroopassa aluksi kuuteen maahan: Ranskaan, Saksaan, Italiaan, Puolaan, Espanjaan ja Yhdistyneisiin Kuningaskuntiin eli tuttavallisemmin Britteihin. Yhtiö perusti Euroopan päätoimistonsa Saksan Düsseldorfiin jo vuosi sitten ja työllistää siellä nyt yli 70 työntekijää. Lisäksi yhtiön maakohtaisissa yksiköissä työskentelee tällä hetkellä noin 120 henkeä.

vivolla on jo pitkät perinteet puhelinalalta. Yhtiö perustettiin vuonna 1995 ja se keskittyi alun perin lankapuhelimiin ja peruskännyköihin. Älypuhelimiin se laajensi vuonna 2011 ja yhtiö toimii nyt yli 30 eri markkina-alueella. Canalysin markkinatutkimuksen mukaan yhtiöllä on tällä hetkellä noin 9 % osuus globaaleista älypuhelinmarkkinoista. Yhtiö laskee merkittävimpiin meriitteihinsä muun muassa ensimmäisen näyttöön sijoitetun sormenjälkilukijan ja ensimmäisen reunattoman näytön.

Yhtiö aloittaa Euroopassa varsin maltillisella neljän älypuhelinmallin valikoimalla. Yhtiö ei tuo varsinaisia lippulaivaluokan malleja myyntiin aluksi lainkaan, vaan Euroopan malliston kärkinimi on X51 5G gimbal-kameralla ja Snapdragon 765G -järjestelmäpiirillä. Sen lisäksi valikoimaan kuuluvat keskiluokan Y-sarjan Y70, Y20s ja Y11s, joiden yhtiö kertoo keskittyvän muun muassa akun kestoon sekä kameraominaisuuksiin.

Lähde: vivo