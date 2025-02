AMD:n oli tarkoitus esitellä RDNA 4 -arkkitehtuuri ja Radeon RX 9000 -sarjan näytönohjaimet CES-messuilla ja tuoda ne myyntiin 23. tammikuuta. Täysin varoittamatta esittelyt jäivät kuitenkin tapahtumatta ja yhtiö lupasi kertoa arkkitehtuurista lisää myöhemmin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

AMD:n virallinen selitys, miksi RDNA 4 ja FidelityFX Super Resolution 4 -teknologiat jätettiin esittelemättä CES 2025 -messuilla oli aika. Yhtiön edustajien mukaan niille olisi voitu antaa 5 minuuttia aikaa, mikä olisi ollut auttamatta aivan liian vähän. Myyntiintulon lykkäämiselle virallinen syy oli puolestaan ohjelmistojen viimeiset viilaukset ja mahdollisuus saada julkaisuun lisää FSR 4 -pelejä. Tämänhetkisten tietojen mukaan FSR 4 tulee toimimaan automaattisesti kaikilla FSR 3.1 -peleillä, kunhan käytössä on uusi RX 7090 -sarjan näytönohjain.

The wait is almost over. Join us on February 28 at 8 AM EST for the reveal of the next-gen @AMD Radeon RX 9000 Series. Get ready to make it yours when it hits shelves in early March. RSVP by subscribing to the AMD YouTube channel: https://t.co/4rkVxeoDIa

— David McAfee (@McAfeeDavid_AMD) February 13, 2025