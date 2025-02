FidelityFX Super Resolution 4 -teknologia vaatii toimiakseen ainakin toistaiseksi Radeon RX 9070 -sarjan näytönohjaimen, sillä se hyödyntää RDNA 4:n tukemaa FP8-tarkkuutta.

AMD julkaisi tänään uusien Radeon RX 9000 -sarjan näytönohjainten lisäksi myös uuden FidelityFX Super Resolution 4 -teknologian. FSR:n lisäksi päivitystä sai myös ajureiden sisäänrakennettu Fluid Motion Frames -teknologia.

FSR 4 -teknologia siirtää AMD:n kuvanskaalauksen Intelin ja NVIDIAn tapaan tekoälyaikaan. AMD:n mukaan teknologia on kehitetty Zen- ja XDNA-arkkitehtuureilla, opetettu Epyc-prosessoreilla ja Instinct-kiihdyttimillä ja suunniteltu RDNA 4 -arkkitehtuurilla. Yhtiö antaa lisäksi ymmärtää, että sillä on käytössään useampia erilaisia tekoälymalleja yhden yleiskäyttöisen sijasta.

Ainakin toistaiseksi teknologia myös toimii vain RDNA 4:llä, mutta AMD:n tiedetään selvittävän voisiko tuen tuoda ainakin osalle vanhemmista näytönohjaimista. Tekoälykiihdytetty skaalaus hyödyntää RDNA 4:n uutena tukemaa FP8-tarkkuutta, joten mikäli tuki tuodaan edes osalle RDNA 3 -näytönohjaimia, on skaalaus niille ainakin kaksi kertaa niin raskasta, kuin RDNA 4:lle.

FSR 4 on tuettu julkaisussa yli 30 pelissä, joten aiempi maininta suorasta yhteensopivuudesta FSR 3.1 -pelien kanssa ei ilmeisesti pidä paikkaansa. On kuitenkin mahdollista, että kyse on vain skaalauksen laadun validoinnista AMD:n päässä, ennen kuin tällä hetkellä tukemattomien FSR 3.1 -pelien annetaan siirtyä FSR 4:n käyttöön.

AMD:n ajureista löytyvä Fluid Motion Frames -ruutujen generointi on päivitetty samalla rykäyksellä 2.1-versioon. AMD ei ole avannut tarkemmin, mitä kaikkia muutoksia skaalaukseen on tehty, mutta sen pitäisi nyt aiheuttaa vähemmän haamukuvia, toistaa pienempiä yksityiskohtia tarkemmin ja toimia paremmin overlay-efektien kanssa. AFMF 2.1 toimii kaikissa peleissä DirectX 11:llä, DirectX 12:lla, OpenGL:llä sekä Vulkanilla. Yhdessä uuden AFMF:n kanssa HYPR-RX-ominaisuuksien luvataan parantavan suorituskykyä 4K-resoluutiolla pelistä riippuen nyt jopa 2,2-3-kertaiseksi natiiviin nähden.