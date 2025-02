Samsung Galaxy A56, A36 ja A26 julkaistaan virallisesti 2. maaliskuuta Intiassa ja sen jälkeen MWC:ssä Barcelonassa.

Samsungin tulevat keskihintaluokan Galaxy A -älypuhelinmallit on vuodettu tietoineen nettiin ennen pian koittavaa virallista julkaisua, mikä on mobiilimaailmassa varsin yleistä. Uutuudet ovat Galaxy A56, A36 ja A26. Luvassa on jälleen kerran hyvin tutuksi tullutta Galaxy A -muotoilua kautta linjan, mutta tällä kertaa kamerat näyttäisivät olevan sijoitettuna yhteen ovaalin muotoiseen kohoumaan, kun viime vuonna jokainen kamera kohosi takakuoresta erikseen.

Kaikissa kolmessa Galaxy A -mallissa kerrotaan olevan 6,7-tuumainen näyttö 1080 × 2340 pikselin kuvatarkkuudella, jonka maksimikirkkaus A56:ssa ja A36:ssa on 1200 nitiä. A56:ssa ja A36:ssa on vuotojen mukaan myös näytön alla oleva sormenjälkitunnistin, kun taas A26:ssa se on siirretty sivuun virta- ja lukituspainikkeeseen.

Kolmikon ykköstykissä A56:ssa raportoidaan olevan uudehko Exynos 1580 -järjestelmäpiiri (ainakin Euroopassa) ja 8 gigatavua RAM-muistia. A36:n piiriksi kerrotaan syksyllä julkaistu Qualcommin Snapdragon 6 Gen 3 RAM-muistivaihtoehdoin 6 ja 8 Gt. A26:ssa taas raksuttaa parin vuoden takainen Exynos 1380 ja variantista riippuen niin ikään 6 tai 8 Gt RAM-muistia.

Kamerapuolella kaikkien kolmen odotetaan hyödyntävän samaa 50 megapikselin pääkameraa aukkosuhteella f/1.8 ja optisella kuvanvakautuksella. Ultralaajakulmakameran tarkkuus on 12 megapikseliä A56:ssa, mutta muissa kahdessa 8 megapikseliä. Kolmantena kamerana jokaisessa mallissa on makrokamera, jonka tarkkuus on 5 megapikseliä (A56 & A36) ja 2 megapikseliä (A26). Puolestaan etukameran tarkkuus olisi rahtusen suurempi A26:ssa (13 MP) kuin A56:ssa ja A36:ssa (12 MP). Kaikkien kolmen mallin etukameroiden kerrotaan myös olevan automaattitarkenteisia.

3,5 mm:n kuulokeliitäntää löytyy vuotojen mukaan A36:sta ja A26:sta, mutta kalleimmasta A56:sta se on jätetty pois. Kaikkien kolmen mallin 5000 milliampeeritunnin akku tukee 45 watin latausta A56:ssa ja A36:ssa, mutta A26:ssa maksimilatausteho jää 25 wattiin. Käyttöjärjestelmänä puhelimissa pyörii Android 15 yhdessä valmistajan oman One UI 7 -käyttöliittymän kanssa, mutta ohjelmistopäivityslupauksista vuodoissa ei ole mainintaa.

Vuotojen sijaan virallisia tietoja saadaan pian, kun Samsung julkaisee uudet Galaxy A -mallit tänä viikonloppuna 2. maaliskuuta Intiassa, mutta muualla uutuudet esitellään Barcelonassa ensi viikolla järjestettävässä Mobile World Congressissa. Julkaisuhintojen kerrotaan alkavan 479 eurosta (A56), 379 eurosta (A36) ja 299 eurosta (A26).

Lähde: GSMArena