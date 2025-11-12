Yhtiö varmisti mm. vuodoissa pyörineiden mobiiliprosessoreiden koodinimet, Zen 6:n julkaisuaikataulun ja antoi viitteitä myös Zen 7:sta ja seuraavan sukupolven näytönohjaimista.

AMD on pitänyt tämän vuoden Financial Analyst Day -tapahtumansa. Vaikkei tapahtuma ole suunnattu kuluttajille, sieltä saatiin myös kuluttajia kenties kiinnostavaa tietoa.

AMD:n prosessoriydinten päivitetty roadmap kertoi nyt tietoja tulevista Zen 6- ja Zen 7 -arkkitehtuureista. Ensi vuonna julkaistava Zen 6 tulee olemaan ensimmäinen 2 nanometrin prosessilla valmistettava x86-prosessori ja se tulee tuttuun tapaan sekä kellotaajuutta ajatellen optimoituna perusmallina että kellotaajuutta uhraavana, tiiviimpään pakattuna Zen 6c -mallina. Zen 6 -arkkitehtuuri tulee tukemaan uusia tekoälykäyttöön suunnattuja datatyyppejä ja sisältämään lisää liukuhihnoja tekoälylaskentaan.

Zen 7 tullaan puolestaan valmistamaan toistaiseksi tarkentamattomalla uudella valmistusprosessilla ja sisältämään uuden matriisilaskuyksikön sekä entistä laajemman kirjon tekoälylle suunnattuja datatyyppejä. Zen 7:lle ei annettu roadmapissa vielä julkaisuvuotta.

Kokonaisten prosessien osalta AMD esitteli puolestaan mobiiliprosessoreitaan. Ensi vuonna luvassa on Gorgon Point -koodinimellä jo aiemmin nähty prosessori. Ennakkotietojen mukaan se tulee olemaan päivitysversio Strix Point- ja Krackan-prosessoreista, mutta yhtiö lupaa tekoälysuorituskyvyn paranevan silti merkittävästi. Vuodelle 2027 AMD on puolestaan asemoinut Medusan, joka on aiempien vuotojen perusteella Zen 6 -arkkitehtuuriin perustuva prosessori. Sen kerrotaan tuovan samankaltaisen loikan tekoälysuorituskyvyssä Gorgoniin verrattuna, kuin Strix ja Krackan toivat Hawk Pointiin verrattuna.

Pelaajia kiinnostavien näytönohjainten osalta ei valitettavasti saatu tietää juuri mitään. AMD tyytyi toteamaan vain, että seuraavan sukupolven arkkitehtuuri on tulossa ja se tulee tukemaan seuraavan sukupolven tekoälytehtäviä ja säteenseurantaa. AMD ei eritellyt sen arkkitehtuurille nimeä, mutta mikäli Instinct-linjaa on uskominen, tulee näytönohjaimet todennäköisesti olemaan edelleen RDNA-arkkitehtuuria UDNA:n sijasta.

AMD Instinct -laskentapiireille ei näytetty roadmappia, mutta AMD esitteli taiteilijan näkemystä tulevasta Helios-räkkipalvelimesta. Palvelimessa tulee olemaan Zen 6 -arkkitehtuurin Epyc-prosessori 5. sukupolven Infinity Fabricilla, tekoälyä hyödyntäviä 800 Gbps:n Pensando-verkko-ohjaimia sekä CDNA 5 -arkkitehtuuriin perustuvia Instinct-kiihdyttimiä, jotka käyttävät niin ikään 5. sukupolven Infinity Fabricia.

