Valven Steam Machine tulee tällä kertaa myyntiin yhtiön itsensä toimesta ja se aikoo kilpailla hinnallaan edullisemman pään itse rakennettujen kokoonpanojen rinnalla.

Valve on esitellyt erinäisissä vuodoissa jo aiemmin esiintyneitä tulevia tuotteitaan. Joukkoon mahtuivat uudet virtuaalilasit, peliohjain sekä Steam Machine -tietokone. Tutustumme virtuaalilaseihin tarkemmin omassa uutisessaan.

Valve esitteli Steam Machinen alun perin 10 vuotta sitten, mutta projektista ei käytännössä tullut ikinä valmista. Tällä kertaa tilanne on toinen ja yhtiön Steam Machine on tulossa markkinoille Valven itsensä toimesta. Se ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta valikoitujen kumppaneiden omille versioillekaan.

Steam Machine on kuution mallinen pieni, tilavuudeltaan vain 3,8-litrainen tietokone, jonka sisällä sykkii AMD:n 6-ytiminen Zen 4 -prosessori 4,8 GHz:n maksimi Boost-kellotaajuudella ja 30 watin TDP:llä. Pikseleitä ruudulle syöksee puolestaan RDNA 3 -arkkitehtuuriin perustuva Navi 33. Grafiikkapiirissä on aktiivisena 28 Compute Unit -yksikköä ja sen käytössä on 8 Gt GDDR6-muistia ja 130 watin TDP. Huomioiden laitteen koon ja tehonkulutuksen, ovat niitä parhaiten vastaavia kannettavista tutut Ryzen 5 8540U ja Radeon RX 7600M. Käyttöjärjestelmänä toimii luonnollisesti SteamOS.

Steam Machinen rauta on pakattu erittäin tiiviiseen tilaan ja sitä jäähdytetään yhdellä 120 mm:n tuulettimella, jonka lavat on suunniteltu juuri Valven tietokoneen tarpeisiin. Yhtiö kehuukin sen suunnitteluun menneen luultavasti enemmän numeerista virtausdynamiikka-aikaa, kuin Formula 1 -tiimillä menee autonsa parissa vuoden aikana. Tietokoneesta löytyy yhteensä neljä antennia, joista kaksi on Wi-Fi 6E:lle, yksi Bluetoothille ja yksi uusille Steam Controller -ohjaimille. Lisäksi pakettiin on ahdettu hieman RGB-valaistusta, jota aiotaan käyttää esimerkiksi latauksen edistymisen visualisointiin.

Uusi Steam Controller sisältää edelleen ensimmäisestä tutut kosketuslevyt, mutta nyt ne eivät ole pääosassa. Peukalotatit ja dpad-ohjain lainaavat asetteluaan PlayStationin puolelta ja kosketuslevyt sijaitsevat nyt tattien alla. Sen kerrotaan sopivan nyt myös käsiin selvästi alkuperäistä paremmin, mutta paljoa muuta ohjaimen sielunelämästä ei vielä tiedetä.

Valven mukaan Steam Machinen hintaa ei ole lyöty vielä lukkoon, mutta sen kerrotaan tulevan maksamaan suurin piirtein saman verran, kuin vastaavin ominaisuuksin varustettu tietokone keskimäärin maksaa itse rakennettuna. Käytännössä kyse on siis edullisemman pään tietokoneesta, vaikka The Verge väläytteleekin omiin laskelmiinsa vedoten 800-1000 dollarin hintalappuja. Steam Machinesta oli esillä useita erilaisilla paneeleilla varustettuja versioita, eikä vielä ole selvää, mikä niistä tulee markkinoille. Valve aikoo kuitenkin julkaista tarvittavat mallitiedostot, jotta käyttäjät voivat luoda myös omia paneeleitaan.

