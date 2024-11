Kyseessä on historian suurin muutos Intelin x86-työpöytäprosessoreiden markkinaosuudessa yhdessä neljänneksessä, eikä Core Ultra 200S -perheen nuiva vastaanotto ja AMD:n Ryzen 7 9800X3D:n menestys lupaa yhtiölle hyvää lähitulevaisuutenkaan.

AMD:n uudet Ryzen 7 9800X3D -prosessorit saapuivat myyntiin ja loppuivat ainakin Euroopassa kaikista varastoista hetkessä. Myös isommassa kuvassa yhtiöllä sujuu ja se onnistui nappaamaan vuoden kolmannella neljänneksellä historian isoimman kertahaukkauksen Intelin työpöytäprosessoreiden markkinaosuudesta yhden neljänneksen aikana.

Mercury Research on julkaissut vuoden kolmannen neljänneksen x86-prosessoreiden markkinaosuuden. Intelin vuoden toisella neljänneksellä takaisin nappaama 0,9 prosenttiyksikköä markkinaosuudesta on tuskin enää edes muisto, sillä Mercury Researchin lukujen mukaan AMD onnistui nappaamaan päättyneellä kolmannella neljänneksellä jopa 5,7 prosenttiyksikköä lisää osuutta itselleen ja vuoden takaiseen eroa tuli jopa 9,6 prosenttiyksikköä.

Intel dominoi kuitenkin edelleen työpöytäprosessoreiden markkinoita 71,3 %:n osuudellaan, mutta 13. ja 14. sukupolven Core -prosessoreiden ongelmat ja uusien Core Ultra 200S -prosessoreiden heikko vastaanotto eivät lupaa hyvää tuleville neljänneksille, varsinkaan AMD:n terästettyä omaa tarjontaansa kiistatta markkinoiden parhaalla peliprosessorilla. AMD:lla oli siis vuoden kolmannella neljänneksellä 28,7 %:n osuus työpöytämarkkinoista.

AMD terästi asemiaan myös mobiiliprosessoreiden puolella, jossa osuus nousi 2 prosentti yksikköä toiseen vuosineljännekseen ja 2,8 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen nähden, ollen nyt 22,3 % koko markkinasta. Palvelinten puolella tahti on ollut maltillisempaa, mutta sielläkin AMD sai terästettyä asemiaan 0,1 prosenttiyksiköllä edeltävään neljännekseen ja 0,9 prosenttiyksikköä viime vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna. AMD:n osuus palvelinmarkkinoista oli päättyneellä neljänneksellä 24,2 %.

AMD:n tulevaisuus etenkin työpöytäprosessoreiden markkinaosuudessa näyttää entistä valoisammalta uuden Ryzen 7 9800X3D:n napatessa itselleen täysin kiistatta markkinoiden nopeimman peliprosessorin tittelin. Eilen myyntiin tullut prosessori katosi kauppojen hyllyiltä ennätysvauhtia ja ennakkotilauksia tulevista eristä on nyt niin paljon, ettei kaikki kaupat edes vastaanota enää uusia tilauksia. Suomessa prosessoria myydään tällä hetkellä Hinta.fi-hintaseurannan mukaan kolmessa liikkeessä, joista yksikään ei uskalla antaa edes arviota mahdollisista toimitusajoista. Myös Koreasta kuuluu raporttia, jonka mukaan prosessorit loppuivat alta aika yksikön eikä uusien erien aikatauluista ole tietoa.

Kuluttajien kannalta kaikki ei ole kuitenkaan yhtä ruusuista, sillä kuten niin monesti ennenkin rajallisten saldojen kanssa, osa prosessoreista on päätynyt trokareille. Esimerkiksi eBay on täyttynyt nopeasti uusista prosessoreista, jotka lähtevät sieltä tällä hetkellä edullisimmillaan 600 euron lähtöhinnoin ja korkeimmillaan hinnat ovat yli 925 eurossa. Suurin osa ellei kaikki myyjistä sijaitsevat Yhdysvalloissa, jossa prosessoreita on ilmeisesti ollut saatavilla Eurooppaa paremmin.

