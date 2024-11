Viimeisimpien vuotojen mukaan Battlemaget nähtäisiin tositoimissa jo joulukuussa, kun aiemmin syksyllä on povattu julkistusta jo marraskuun puolellekin.

Intelin ensimmäinen erillisnäytönohjainten sukupolvi sitten 90-luvvun lopun Real3D:n teknologiaan perustuneen i740-sarjan ei mennyt niin kuin yhtiö toivoi. Markkinaosuutta ei irronnut käytännössä lainkaan ja varsinkin ajurit aiheuttivat Arc A -sarjan näytönohjainten käyttäjille alkuun harmaita hiuksia.

Yhtiö siirsikin panoksensa verrattain nopeasti toisen sukupolven Battlemage-arkkitehtuuriin, josta saatiin esimakua kannettaviin suunnattujen Lunar Lake -prosessoreiden myötä. Alustavien testien mukaan se pärjää hyvin esimerkiksi AMD:n Strix Point- eli Ryzen AI 300 -prosessoreiden RDNA 3.5 -arkkitehtuuria vastaan ainakin omissa tehonkulutusluokissaan.

Tuoreimmat huhut Kiinasta tulevat verrattain luotettavaksi vuotolähteeksi osoittautuneelta Golden Pig Upradelta. Vuodon mukaan Intel tulisi ainakin esittelemään tulevia Battlemage- eli oletettavasti Arc B -sarjan näytönohjaimia työpöydälle jo joulukuussa, ellei jopa julkaisemaan. Aikainen julkaisi olisikin epäilemättä tervetullut, sillä sekä AMD:n että NVIDIAn odotetaan julkaisevan omat seuraavan sukupolven näytönohjaimensa alkuvuodesta. Aikaista julkaisua tukee omalta osaltaan myös ComputerBase, joka on kertonut aiemmin syksyllä omiin lähteisiinsä perustuen Intelin aikovan julkistaa Battlemage-näytönohjaimet jopa jo ennen Black Fridayta, eli tämän kuun aikana.

Mikäli julkaisu todella tulee tapahtumaan kuluvan kuun tai joulukuun aikana, ovat varsinaiset vuodot jääneet hyvinkin pieniksi. Tällä hetkellä ei ole edes täyttä varmuutta siitä, mihin teholuokkiin Intel on tähtäämässä ja monellako piirillä tai mallilla. Erilaisissa vuodoissa on esiintynyt ainakin 24 ja 32 Xe2-ytimellä varustettuja malleja, eli parhaimmillaankin vain yhtä monta, kuin nykyisissä Arc A -sarjan Alchemist-malleissa. Toisaalta Battlemagen tiedetään jo Lunar Laken perusteella olevan selvästi tehokkaampi samalla ydinmäärällä, kuin Alchemist oli, joten suorituskyky on käytännössä varmasti parantumassa, vaikkei Intel vielä tavoittelisikaan terävämmän kärjen suorituskykyä.

