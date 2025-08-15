Mikäli suunnitelmille saadaan vielä laillisuuden osalta vihreää valoa, joutuvat yhtiöt maksamaan 15 % komission myymistään AMD Instinct MI308- ja NVIDIA H20 -kiihdyttimistä.

AMD ja NVIDIA ovat kenties yhdet näkyvimmistä PC-maailman uhreista Yhdysvaltain ja Kiinan välisessä kauppasodassa. Kummatkin ovat joutuneet tekemään merkittäviä alaskirjauksia tehokkaiden tekoälypiirien myyntikieltojen vuoksi.

Sekä AMD että NVIDIA ovat hakeneet jo aiemmin Yhdysvaltain hallinnolta erillislupaa rampautettujen Instinct MI308- ja H20-tekoälypiirien toimittamiseen. Nyt lupa on herunut, mutta sillä on hintansa. Kummankin yrityksen on maksettava 15 % Kiinaan myytyjen piirien tuotoista hallinnon kirstuun.

Ehdotukselle on löytynyt myös kriitikkoja. Maan kansallisen turvallisuusneuvoston entisen jäsenen Liza Corbinin kerrotaan kommentoineen ”mitä seuraavaksi, lupa Lockheed Martinille F-35:n myynnille Kiinaan 15 %:n komissiolla?”

Vaikka lupa periaatteessa nyt onkin, joutuvat yhtiöt vielä odottamaan, kun maan kauppaministeriö valmistelee suunnitelmat maksujen toteuttamiseen ja varmistaa koko projektin laillisuuden. Mikäli 15 % verolle näytetään lopulta vihreää valoa, sitä voitaisiin soveltaa myös muihin yrityksen.

Lähde: ComputerBase