Lisäksi yhtiön Singaporen haaran jo toukokuussa julkistama Odyssey OLED G6 sai nyt länsimaisen julkaisunsa.

Samsung on päivittänyt jälleen Odyssey -pelinäyttöjensä valikoimaa. Yhtiön Singaporen siipi ehti julkistaa jopa 500 hertsin virkistystaajuuteen yltävän Odyssey OLED G6:n jo toukokuussa, mutta Odyssey G7 on uusi tulokas.

Odyssey G7 tulee saataville 37- ja 40-tuumaisina versioina ja yhtiön kyseenalaista nimeämispolitiikkaa kunnioittaen ensin mainittu noudattaa perinteistä 16:9-kuvasuhdetta, kun jälkimmäinen on ultrawide-luokan näyttö 21:9-kuvasuhteella. Kummassakin tapauksessa paneelin kaarevuus on 1000R.

37” Odyssey G7 (G75F) käyttää 3840×2160-resoluution VA-paneelia, jolle luvataan 165 hertsin virkistystaajuus, 1 millisekunnin vasteaika ja 99 % sRGB-väriavaruudesta yltävä värintoisto. Näytöstä löytyy myös VESA DisplayHDR 600-, HDR10+ Gaming- ja AMD FreeSync Premium Pro -sertifikaatit. Pelikoikemuksen silaa näytön värimaailmaan reagoiva Core Sync -RGB-valaistus.

40” Odyssey G7:n (G75F) VA-paneelin resoluutio on 5120×2160 ja kenties hieman yllättävästikin virkistystaajuuskin yltää korkeammalle 180 hertsiin. Värintoisto ja vasteaika vastaavat 37”-mallia, samoin kuin sertifikaattien lista ja Core Sync -valaistuskin.

Samsung ei ole julkaissut vielä näyttöjen Euroopan hintoja tai aikatauluja, mutta Yhdysvalloissa näytöt tulevat heti saataville. Aiemmin julkaistu Odyssey OLED G6 on hinnoiteltu 999,99 dollariin, 37” Odyssey G7 899,99 dollariin ja 40” Odyssey G7 1199,99 dollariin. Yhdysvaltain hinnat ilmoitetaan verottomina.

Lähde: Samsung