AMD ja Sony kertoivat viime vuoden lopulla aloittaneensa Project Amethyst -yhteistyöprojektin. AMD:n Radeoneiden punaisen ja PlayStationin sinisen yhdistävä violetin sävyn mukaan nimetyn projektin tavoitteena on tuoda mm. lisää tekoälyä peleihin sekä paremmin niihin soveltuva arkkitehtuuri. Nyt AMD:n Computing and Graphics Groupin johtaja Jack Huynh ja Sony Interactive Entertainmentin Mark Cerny ovat istuneet yhden pöydän ääreen ja kertoneet tulevista Radeon-näytönohjainten ja sen myötä myös tulevan PlayStation 6 –pelikonsolin ominaisuuksista. Neural Arrays on uusi tapa yhdistää useampi Compute Unit -yksikkö toimimaan yhden tekoälykiihdyttimen kaltaisena kokonaisuutena. Tämän kerrotaan mahdollistavan seuraavan sukupolven “neuraalirenderöinnin” ja edistää muutoinkin tekoälysuorituskykyä. Radiance Core on puolestaan AMD:n uusi säteenseurantayksikkö. Tähän asti säteenseurantakiihdytys on toteutettu osana Compute Unit -yksikköjen teksturointiyksikköä samaan aikaan, kun varsinaiset varjostinyksiköt laskevat Ray Traversal –laskut varjostimina. Radiance Coret osaavat nyt törmäystarkistusten lisäksi hoitaa myös Ray Traversal –laskut itsenäisesti, eikä varjostimia enää tarvita. Viimeinen esitellyistä uusista ominaisuuksista on Universal Compression. Erilaiset pakkausmetodit ovat olleet vuosikausia arkitpäivää näytönohjainten sisällä, mutta Universal Compression pyrkii viemään tämän entistä pidemmälle pakkaamalla kaiken GPU:n sisällä liikuvan datan, mikä vain on mahdollista pakata. Tämä vähentää merkittävästi sekä sisäisen että ulkoisen muistikaistan tarvetta ja siten mahdollistaa entistä korkeamman suorituskyvyn. Toim huom. teknisistä syistä johtuen uutisen kuvat tulevat päivittymään myöhemmin. AMD Neural Array Project Amethyst Radiance Core Sony Universal Compression