Sony on julkaissut uuden videon PlayStation 5 Pro -konsolin järjestelmäpiiristä. Mielenkiintoisien uusien yksityiskohtien lisäksi videossa kerrottiin myös Sonyn ja AMD:n uudesta yhteistyöprojektista tekoälyn tiimoilta.

Sonyn PlayStation 5 Pro -konsolin grafiikkaohjaimen on oletettu perustuvan RDNA 3- tai 3.5 -arkkitehtuuriin RDNA 4:n säteenseurannalla höystettynä. Sonyn Mark Cernyn mukaan oletukset ovat kuitenkin olleet vääriä; GPU:n perustana toimii RDNA 2.x -arkkitehtuuri, jota on terästetty ”Future RDNA:n” eli käytännössä RDNA 4:n säteenseurantaominaisuuksilla sekä ”tekoälykäyttöön suunnitellulla hybridi-RDNA:lla”. Hybridi-RDNA viittaa videon perusteella 44 uuteen tuettuun käskyyn, jotka mahdollistavat kunkin WGP:n (Work Group Processor) omimisen hetkeksi tekoälykäyttöön ja sen rekisterimuistin paremman hyötykäytön tässä yhteydessä. RDNA 2.x:n käytölle pohjana on myös yksinkertainen selitys: täysi yhteensopivuus. Prosessoripuoli perustuu edelleen Zen 2 -arkkitehtuuriin, kuten alkuperäisessä PS5:ssäkin.

Sonyn ja AMD:n uusi yhteistyöprojekti tottelee nimeä Amethyst, mikä tarkoittaa violetin sävyistä väriä, joka yhdistää AMD:n punaisen ja Sonyn sinisen. Projektin ideana on tuoda enemmän tekoälyä peleihin sekä grafiikan että itse pelimekaniikkojen puolelle. Amethystin ensimmäinen tavoite on tuottaa paremmin koneoppimiseen sopiva arkkitehtuuri, joka kykenisi pyörittämään sekä perinteisiä neuroverkkoja että erittäin tehokkaasti keveitä konvoluutioneuroverkkoja, jotka ovat tärkeitä nimenomaan peligrafiikoissa.

Cernyn mukaan tekoälyn ei pitäisi rajoittua peleissä pelkkään grafiikkaan, vaan tavoitteena on myös tuoda koneoppiminen ja tekoäly helposti käytettävinä kehittäjien saataville pelimekaniikkojen vuoksi. Hän painottaa myös, ettei kyse ole missään nimessä PlayStationille suunnitelluista yksinoikeusteknologioista, vaan vapaasti kaikkien käyttöön alustaan katsomatta. Amethystin piirissä ollaan luomassa myös korkealaatuisia CNN-ratkaisuja (Convolutional Neural Network, konvoluutioneuroverkko) peligrafiikkojen parantamiseen, jotka ovat sekä AMD:n että Sonyn käytettävissä vapaasti.

