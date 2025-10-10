XeSS 3:n uudistus on odotetusti tuki useamman ruudun generoinnin mahdollistavalle XeSS-MFG-ominaisuudelle.

Intelin Tech Tour US ei keskittynyt pelkästään rautapuoleen, vaan myös ohjelmistopuolelle saatiin uutta XeSS 3:n muodossa. Kuten jo hiljattain ajureista löydetyt viitteet käytännössä kertoivat, XeSS 3:n suuri uudistus on tuki useamman ruudun generoinnille.

Intelin XeSS 3:n useamman ruudun generointi tottelee lyhennettä XeSS-MFG. Se kykenee luomaan yhden lisäruudun sijasta valinnan mukaan kaksi tai kolme lisäruutua, mikä teoriassa parhaimmillaan nelinkertaistaisi ruudunpäivitysnopeuden. Kuten muidenkin ruutujen generointiteknologioiden kohdalla, korkeampi ruudunpäivitysnopeus ei kuitenkaan käänny automaattisesti paremmaksi pelikokemukseksi, sillä viiveitä se ei pysty parantamaan natiiviin ruudunpäivitysnopeuteen verrattuna.

XeSS-MFG tukee kaikkia Intelin grafiikkaohjaimia ja näytönohjaimia, joista löytyy XMX-matriisilaskin. Käytännössä tämä tarkoittaa Arc A- ja B-sarjojen erillisnäytönohjaimia sekä Core Ultra 200 –sarjan integroituja grafiikkaohjaimia. VideoCardzin mukaan tuki olisi kuitenkin tulossa myöhemmin myös muille Xe-arkkitehtuureille, mutta tätä ei ole voitu varmistaa muista lähteistä. XeSS-MFG tulee toimimaan suoraan kaikissa peleissä, jotka tukevat XeSS-FG:tä eli yhden lisäruudun generointia. Sitä hallitaan yhtiön Graphics Software –hallintaohjelmistolla, johon tulee tätä varten Frame Generation Override –toiminto, jolla voi valita yhden (2x Frame Generation), kahden (3x FG) ja kolmen (4x FG) generoidun lisäruudun välillä.

Muita ohjelmistopuolen tulevia uudistuksia on mahdollisuus säätää jaetun muistin määrää siten, että käyttäjä voi määrittää tietyn määrän keskusmuistista GPU:n ja NPU:n käyttöön. Lisäksi Intel ilmoitti tuovansa ajureihin Precompiled Shader Distribution –ominaisuuden, mikä on käytännössä Intelin toteutus Advanced Shader Deliverystä, eli valmiiksi käännettyjen varjostinten toimittamisesta suoraan tietokoneille. Käytännössä ominaisuuden pitäisi vähentää varjostinten kääntämisestä johtuvaa nykimistä pelin aikana sekä poistaa tarve niiden kääntämiselle pelin ensimmäisen käynnistyksen ja ajuri- tai pelipäivityksen jälkeen.

Lähde: Intelin lehdistömateriaalit