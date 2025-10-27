Ensimmäinen kaksikosta, Lux, tullaan toimittamaan vain 6 kuukauden päästä, kun Discoveryn käyttöönotto menee vuodelle 2029.

AMD ja Yhdysvaltain energiaministeriö (DOE, Department of Energy) ovat tehneet miljardin arvoisen sopimuksen kahdesta supertietokoneesta. DOE toivoo uusien supertietokoneiden avaavat fuusioenergian käytännön sovelluksiin 2-3 vuoden ja esimerkiksi syöpähoitojen salat lopullisesti seuraavan 5-8 vuoden sisään.

Ensimmäinen kaksikoista on nimeltään Lux ja se tulee perustumaan AMD:n Instinct MI355X -kiihdyttimiin, Epyc-prosessoreihin ja Pensando-verkko-ohjaimiin. Mukana ovat myös HPE, Oracle Cloud Infrastructure ja DOE:n Oak Ridge National Laboratory (ORNL). Supertietokone on tarkoitus ottaa käyttöön ennätysajassa vain kuudessa kuukaudesta. Luxin kerrotaan tarjoavan noin kolminkertaista tekoälysuorituskykyä nykyisiin supertietokoneisiin nähden.

Jälkimmäinen kokoonpanoista tulee olemaan nimeltään Discovery. Se tulee perustumaan AMD:n Instinct MI430 -sarjan piireihin ja sen suunnittelussa ovat mukana myös HPE ja ORNL. MI430 on MI400-sarjan kiihdytin, jossa panostetaan nykytrendeistä poiketen tekoälysuorituskyvyn lisäksi myös perinteiseen HPC-laskentasuorituskykyyn. Sarjan MI450-malleissa panostus on tiettävästi puhtaasti tekoälypuolella. Discoveryn toimitukset tapahtuvat vuoden 2028 aikana ja se otetaan käyttöön vuonna 2029. Nykyiselle Frontier-supertietokoneelle suunniteltujen ohjelmistojen luvataan toimivan sellaisenaan myös Discoveryllä.

Projektit toteutetaan poikkeukselliseen tapaan. DOE:n tulee tarjoamaan tilat supertietokoneille, mutta mukana olevat yritykset tulevat maksamaan itse laitteet ja niiden ohjelmistot. Kun kokoonpanot ovat käytössä, saavat yritykset palkaksi oikeuden puoleen niiden laskentatehosta. DOE:n mukaan lähitulevaisuudessa on luvassa muitakin vastaavaan malliin toteutettavia supertietokoneprojekteja.

Lähde: Reuters, AMD