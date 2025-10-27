Mico on kupla, joka ilmestyy ruudulle käyttäjän puhuessa Copilot-tekoälyn kanssa.

Microsoft on julkaissut Micon, joka on valinnainen, visuaalinen lisäys Copilot-tekoälyn kanssa puhumiseen. Kuplan muotoinen Mico ilmestyy näytölle käyttäjän puhuessa äänellään Copilotille ja se tuo Microsoftin mukaan luonnollisuuden tuntua Copilot-keskusteluihin. Monille Mico tuo varmasti mieleen menneiden vuosien Clippy-avustajan Microsoftin Office-ohjelmista. Mico jopa muuttaa muotoaan Clippyksi, kun sitä klikkaa tai näpäyttää tarpeeksi monta kertaa peräkkäin.

Animoitujen kasvojen ansiosta Mico tuo keskusteluihin ilmeikkyyttä ja osaa Microsoftin mukaan jopa haastaa käyttäjää uudessa Real Talk -tilassa esimerkiksi oletuksiin ja misinformaatioon liittyen. Ominaisuuden kerrotaan olevan ensimmäinen laatuaan tekoälyapureiden valikoimassa.

Lisäksi Copilotiin lisättiin 32 käyttäjän Groups-ryhmäkeskusteluominaisuus, johon yksi käyttäjä voi kutsua muita ihmisiä kutsulinkin avulla, jolloin kaikki käyttäjät keskustelevat saman Copilotin kanssa.

Mico tulee Copilotiin syksyn päivityksen mukana aluksi vain Yhdysvalloissa, mutta lähiviikkojen aikana se on tarkoitus tuoda myös Kanadaan ja Iso-Britanniaan. EU-alueella aikataulu on kuitenkin epäselvä.

Lähde: Windows Central