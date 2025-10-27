Vaikka tulos oli nyt voitollinen ja Intel 10- ja Intel 7 -prosessien kysynnän kerrotaan ylittävän tarjonnan, ei yhtiön laiva ole vielä selvillä vesillä viime aikojen myrskyistä.

Vaikeudesta toiseen seilaava Intel on toteuttanut kovaa säästökuuriaan kääntääkseen laivan kurssin pois myrskyistä. Tuorein vuosineljännes antaa tähystäjälle jo ensimmäiset pilkahdukset auringosta myrskyn takana. Intelin vuoden kolmannen neljänneksen tulos palasi jälleen voitolliseksi ja yhtiön liikevaihtokin kohosi sekä edeltävään neljännekseen että vuoden takaiseen nähden. Yhtiön koko liikevaihto päättyneellä neljänneksellä oli 13,7 miljardia dollaria, josta viivan päälle jäi 1,5 miljardia voittoa. Vuotta aiemmin yhtiön liikevaihto jäi 13,3 miljardiin dollariin ja se teki peräti 2,4 miljardia dollaria tappiota. Yhtiön kuluttajapuoli eli Client Computing Group -osasto kasvatti liikevaihtoaan vuoden takaiseen nähden 300 miljoonalla dollarilla 8,5 miljardiin, mutta tulos tippui 200 miljoonaa dollaria 2,7 miljardiin dollariin. Datakeskusten DCAI-osastolla liikevaihto puolestaan pysyi vuoden takaiseen nähden ennallaan 4,1 miljardissa, mutta nyt siitä jäi viivan päälle 400 miljoonan sijasta täysi miljardi. Yhtiön riippakivenäkin monen pitämän Intel Foundryn neljännes oli hieman ristiriitainen. Toisaalta liikevaihto laski viime vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna 100 miljoonalla dollarilla, mutta tappiota kertyi nyt 5,8 miljardin sijasta enää 2,3 miljardia dollaria. Sijoittajapuhelussa tiedettiin kertoa, että tuotantolaitosten Intel 10- ja Intel 7 -valmistusprosessien kysyntä ylittää tällä hetkellä tuotantokapasiteetin, eli menekkiä olisi. Odotetun Intel 18A -prosessin saantojen kerrotaan olevan odotetulla tasolla tässä vaiheessa ja sitä hyödyntävän Panther Laken julkaisun tapahtuvan tämän vuoden puolella. Lisäksi yhtiö kertoi työn jatkuvan Intel 14A -prosessin parissa ja sen houkutelleen mukaan jo useita kumppaneita. Prosessin kerrotaan olevan tässä kehitysvaiheessa edellä Intel 18A:ta vastaavassa vaiheessa. Yhtiön kaikki muut toiminnot yhteen niputtava All Other -kategoria pysyi viime vuoteen nähden lähes ennallaan. Liikevaihto kasvoi 29 miljoonaa dollaria 993 miljoonaan ja viivan päälle jäi nyt viime vuoden 5 miljoonan sijasta 100 miljoonaa dollaria. Vuoden viimeiseltä neljännekseltä Intel odottaa 12,8-13,8 miljardin dollaria, mikä olisi noin miljardin vähemmän kuin vuotta aiemmin. Bruttokatteen odotetaan jäävän 36,5 %:iin, mikä olisi 5,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Tuloksen pitäisi jäädä kuitenkin edelleen voitolliseksi. Lähde: Intel Intel Intel Foundry osavuosikatsaus