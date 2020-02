AMD julkaisi ajuriongelmia ratkovat Radeon Software 20.2.2 -ajurit

AMD:n uusien ajureiden luvataan muun muassa korjaavan suuren osan ongelmista, joiden vuoksi etenkin RX 5700 -sarjan näytönohjaimet ovat kaatuneet mustaan ruutuun.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja APU-piireilleen. Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.2.2 -ajurit ovat saatavilla Windows 7- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat kaikkia yhtiön GCN- ja RDNA-arkkitehtuureihin perustuvia näytönohjaimia ja APU-piirejä.

Viime aikoina eri medioissa on nostettu esiin etenkin Radeon RX 5700 -sarjaa vaivaavat ajuriongelmat ja mustaan ruutuun kaatumiset. Radeon Software 20.2.2 -ajurit keskittyvät käytännössä vain ja ainoastaan aiempien ajureiden ongelmien ratkontaan. Ajureiden korjauslista onkin tämän vuoksi normaalia pidempi. Korjausten joukossa on mukana myös parannus RX 5700 -sarjan tuuletinten nopeudensäädön vasteaikaan.

Ajureiden korjattujen bugien listalta löytyy yhteensä neljä eri tapausta, joissa tietokone saattaa kaatua mustaan ruutuun: Tehtävänvaihto tietyt Radeon Softwaren ominaisuudet tai kolmansien osapuolten laitteistokiihdytystä käyttävät sovellukset käynnissä, Instant Replay -toiminnon käyttö, Battlefield V:n HDR-asetusten vaihto, Witcher 3: Wild Huntin satunnaiset kaatumiset pelin tietyissä osissa. Lisäksi korjattuja ongelmia ovat muiden muassa Performance Metricsin ja Radeon WattManin näyttämät todellista matalammat kellotaajuudet RX 5700 -sarjalla, GTA V:n kaatuminen Radeon Softwaren käynnistämiseen, kun käytössä on jokin On Screen Display -sovellus, värien hailakkuus tietyissä peleissä, kun Windows on HDR-tilassa RX 5700 -sarjalla ja harvoin tapahtunut näyttösignaalin katoaminen RX 5000 -sarjalla näytön tilanvaihdon yhteydessä, vaikka kone ei varsinaisesti kaadukaan.

AMD kertoo tiedossa olevien ongelmien listalla, että vaikka ajurit korjaavan suuren osan mustan ruudun kaatumisista, jotkut käyttäjät voivat edelleen törmätä ongelmaan pitkissä pelisessioissa. Yhtiö jatkaa tilanteen tarkkailua ja tutkii asiasta tulevat raportit, jotta loputkin mustan ruudun ongelmat saadaan niistettyä pois ajureista. Tiedossa olevia ongelmia ovat esimerkiksi Doom-pelin satunnaiset kaatuilut, Performance Metricsin ja WattManin näyttämät liian korkeat RX 5700 -sarjan kellotaajuudet lepotilassa sekä Enhanced Syncin joillain kokoonpanoilla aiheuttamat mustat ruudut tietyissä peleissä. Enhanced Sync on tämän vuoksi poistettu toistaiseksi käytöstä Gaming-profiilista ja yhtiö kehottaa käyttäjiä poistamaan sen käytöstä itse, mikäli törmää ongelmaan, eikä käytä valmisprofiileita.

Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä