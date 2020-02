Mikäli Geekbench osaa lukea näytönohjainten tiedot oikein, tulee NVIDIAn seuraavan sukupolven datakeskus-grafiikkapiiri olemaan erittäin järeä.

NVIDIAn odotetaan julkaisevan tänä vuonna uuteen Ampere-arkkitehtuuriin perustuvat näytönohjaimet. Näytönohjaimista ei tiedetä vielä käytännössä mitään, mutta spekulaatioa ja huhuja niistä riittää.

Nyt Twitterissä kunnostautunut vuotaja _rogame on twiitannut kaksi mielenkiintoista tulosta Geekbench 5:n tulostietokannasta. Tuloksissa esiintyy kaksi NVIDIAn nimetöntä näytönohjainta, jotka ovat merkittävästi nykytarjontaa järeämpiä ainakin muistimäärän ja SM-yksiköiden suhteen. Molempien tulokset on ajettu OpenCL-rajapinnalla Windows-alustalla. Tuloksia lukiessa on syytä muistaa, että sovellukset saattavat tulkita julkaisemattomia näytönohjaimia ja niiden ominaisuuksia väärin.

Geekbenchin mukaan kaksikon tehokkaampi näytönohjain on varustettu 24 gigatavun muistilla, 1,11 GHz:n kellotaajuudella ja 118 SM-yksiköllä. Mikäli grafiikkapiirissä on yhtä monta CUDA-ydintä per SM-yksikkö kuin Turing-arkkitehtuurissa, se tarkoittaisi 7552 CUDA-ydintä. Näytönohjain saa OpenCL-rajapinnalla tuloksekseen 184 096 pistettä.

Heikomman mutta edelleen kovan 141 654 pisteen tuloksen saanut näytönohjain on varustettu puolestaan 1,01 GHz:n kellotaajuudella toimivalla 108 SM-yksikön (6912 CUDA-ydintä mikäli suhdeluvut pysyvät ennallaan) grafiikkapiirillä. Muistia näytönohjaimessa on kuitenkin peräti 47 Gt, tai todennäköisemmin 48 Gt, josta näkyy syystä tai toisesta hieman vähemmän Geekbenchille.

Näytönohjainten SM-yksiköiden ja muistin määrästä voidaan tulkita käytännössä varmasti, että kyseessä on oltava NVIDIAn seuraavan sukupolven datakeskuksiin tarkoitetuista näytönohjaimista ja Volta-arkkitehtuurin GV100:n korvaavasta grafiikkapiiristä. Testit on ladattu Geekbench-palveluun viime vuoden loka- ja marraskuussa, eli kyse lienee NVIDIAn sisäisitä testikokoonpanoista. Verrokiksi tunnistamattomien näytönohjainten 184 096 ja 141 654 pisteen tuloksille _rogame mainitsee Quadro GV100:n nettoavan OpenCL-rajapinnalla 142 837 pistettä, Tesla V100:n 154 606 pistettä ja Titan RTX:n 132 804 pistettä.

Lähde: _rogame @ Twitter