AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroidulla grafiikkaohjaimella varustetuille prosessoreilleen. AMD Software Andrenalin Edition 22.3.2 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Polaris-arkkitehtuurista lähtien sekä Zen-prosessoreita integroiduilla grafiikkaohjaimilla.

AMD Software 22.3.2 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat tuet Ghostwire: Tokyo- ja Tiny Tina’s Wonderlands -peleille. Ajureiden luvataan myös parantavan suorituskykyä Tiny Tina’s Wonderlandsissa merkittävästi. Radeon RX 6700 XT:lle luvataan parhaimmillaan 20 %:n parannusta, 6800 XT:lle 21 %:n parannusta ja 6900 XT:lle 23 %:n parannusta, kun käytössä on 4K-resoluution Badass-asetuksin ja verrokkina edeltävät 22.3.1 -ajurit.

Tuttuun tapaan ajureissa on korjattu myös aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa liiskattuja bugeja ovat esimerkiksi Cyberpunk 2077:ssa joitain käyttäjiä vaivanneet liian pimeät sisätilat, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin- ja Hades-pelien kaatuilut sekä Genshin Impactin nykimiset, kun näytönohjainta käytetään samalla videoiden toistoon tai pakkaamiseen. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi Windows 10:n Aero-läpinäkyvyysefektien katoaminen joillain käyttäjillä, Radeon Super Resolutionin aiheuttamat järjestelmän kaatumiset 2560×1600-resoluution näytöillä jos Scaling Mode on jotain muuta kuin Full Panel. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä