Ajureissa on mukana koko joukko uusia Vulkan-laajennoksia sekä tuki The Last of Us Part 1:lle ja Resident Evil 4 Remakelle.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen. AMD Software 23.3.2 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Polaris-arkkitehtuurista lähtien sekä Zen-prosessoreiden integroituja grafiikkaohjaimia. AMD Software 23.3.2 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat virallinen tuki Resident Evil 4 Remake- ja The Last of Us Part 1 -peleille. Lisäksi ajureissa on mukana uusia Vulkan-laajonnoksia (VK_KHR_map_memory2, VK_EXT_descriptor_buffer, VK_EXT_mesh_shader, VK_EXT_device_fault, VK_EXT_pipeline_library_group_handles, VK_EXT_shader_module_identifier, CK_EXT_extended_dynamic_state3, VK_EXT_vertex_input_dynamic_state, VK_EXT_image_slized_view_of_3d). Tuttuun tapaan ajureissa on korjattu myös aiempien julkaisujen ongelmia. Liiskattuja bugeja ovat tällä kertaa esimerkiksi Uncharted: Legacy of Thieves Collectionin ja Genshin Impactin kaatuilut, It Takes Two -pelissä RX 7000 -sarjalla tavattu grafiikan korruptoituminen ja Performance Metrics Overlayn erinäiset ongelmat puuttuvien tietojen tai muuttuvan koon osalta. Tiedossa olevia bugeja ovat puolestaan normaalia korkeampi tehonkulutus levossa RX 7000 -sarjan näytönohjaimilla tietyillä korkean resoluution ja virkistystaajuuden näytöillä, joidenkin VR-sovellusten odotettua heikompi suorituskyky niin ikään RX 7000 -sarjalla ja peli- ja videoikkuinoiden välillä hyppely voi edelleen aiheuttaa grafiikan hetkellistä korruptoitumista. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa. Lataa AMD:n ajurit täältä Keskustele foorumilla Ajurit Näytönohjaimet Radeon