Testasimme Xiaomin 499 euron hintaisen 13 Lite -älypuhelimen Snapdragon 7 Gen 1 -järjestelmäpiirillä.

Xiaomin 13 -mallisto on ehtinyt jo lippulaivamalliensa, Xiaomi 13:n ja 13 Pron, osalta käymään io-techin testipenkissä ja nyt vuoroon on päässyt myös malliston edullisimmaksi sijoittuva 13 Lite. 499 euron suositushintaansa Xiaomi 13 Lite sisältää ensimmäisenä laitteena Suomen markkinoilla Qualcommin Snapdragon 7 Gen 1 -järjestelmäpiirin, jonka parina on 8 Gt RAM-muistia ja peräti 256 Gt tallennustilaa.

Piirin lisäksi Xiaomi 13 Lite tarjoaa 12-bittisen AMOLED-paneelin kaareutuvalla näyttölasilla, kolmoiskamerajärjestelmän 50 megapikselin pääkameralla, 8 megapikselin ultralaajakulmakameralla ja 2 megapikselin makrokameralla sekä 4500 mAh:n akun, joka tukee 67 watin pikalatausta. Testiartikkelissa tutustumme Xiaomi 13 Liteen viikon ympärivuorokautisten käyttökokemusten pohjalta.

