AMD valmistelee parhaillaan RDNA2-arkkitehtuuriin perustuvien näytönohjainten julkaisua. Yhtiö ilmoitti viime viikolla julkistavansa RX 6000 -sarjan 28. lokakuuta.

Nyt virallinen Radeon-tili on twiitannut ensimmäisen kuvan yhdestä Radeon RX 6000 -sarjan näytönohjaimesta, oletettavasti Big Navista. Renderöinnissä näkyy kolmituulettiminen näytönohjain, jossa on koko näytönohjaimen mittainen jäähdytysrivasto sekä kaksi 8-pinnistä PCI Express -lisävirtaliitintä. Näytönohjaimen cooleri on korkeudeltaan aavistuksen yli kahden korttipaikan korkuinen.

Lisäksi twiitissä oli koodi Fortnite Creative Island -kenttään (koodi: 8651-9841-1639), jossa näytönohjaimesta on tehty suurikokoinen malli ihmeteltäväksi joka suunnasta. Twitter-käyttäjä NateOrb myös twiittasi neljä kuvaa kyseisestä kentästä näytönohjaimineen. Erikoisena yksityiskohtana näytönohjaimessa on mukana USB Type-C -liitäntä, jonka Scott Herkelman varmisti vielä olevan oikea yksityiskohta, ei vain Fortnite-kentän erikoisuus. Se, mikä jäi vielä vahvistamatta on kyseisen liitännän tarkempi funktio; onko kyseessä jo käytännössä haudattu VirtualLink vai jokin lukuisista muista USB Type-C -liittimen funktioista?

