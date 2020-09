io-tech testasi Asuksen kolmannen sukupolven pelipuhelimen – Asus ROG Phone 3

Asus julkisti heinäkuussa ROG Phone sarjansa kolmannen sukupolven. ROG Phone 3 on yksi ensimmäisistä Qualcommin tuoreen Snaprdragon 865 Plussan kanssa markkinoille ehtineistä laitteista ja siten edustaa Android-maailman suorituskyvyn terävintä kärkeä. Edeltäjäänsä verrattuna ROG Phone 3 on jatkanut tutulla linjalla tarjoten rautatasoltaan huippuluokan ominaisuuksia ja selvästi pelaajille suunnattua estetiikkaa, joskin ulkonäössä on otettu askel hillitympään suuntaan.

Asus ROG Phone 3:n keskeisimpiä ominaisuuksia ovat 6,59-tuumainen AMOLED-näyttö FullHD+-resoluutiolla ja 144 Hz:n virkistystaajuudella, Qualcommin Snapdragon 865 Plus -järjestelmäpiiri, mallin mukaan 12 tai 16 gigatavua RAM-muistia ja 512 gigatavua tallennustilaa. Kamerajärjestelmän osalta ROG Phone 3 luottaa 64 megapikselin pääkamerasta, 13 megapikselin ultralaajakulmakamerasta ja 5 megapikselin makrokamerasta muodostuvaan kolmoiskameraratkaisuun.

Artikkelissa perehdymme puhelimeen runsaan kahden viikon ympärivuorokautisten käyttökokemusten pohjalta.

