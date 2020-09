8-ytimiset Tiger Lake -prosessorit 45 watin TDP-arvolla tullaan julkaisemaan 11. sukupolven Core H -sarjana järeämmän luokan kannettaviin.

Intel julkisti hiljattain uudet Tiger Lake -prosessorit vähävirtaisiin kannettaviin. 11. sukupolven Core -nimellä markkinoitavat prosessorit kattavat TDP-arvot 9 watista 28 wattiin, mutta lisää on luvassa lähitulevaisuudessa.

Intelin Client Computing Groupin varajohtaja Boyd Phelpsin kirjoittamasta blogista on löydetty yli viikko sen julkaisun jälkeen varmistus järeämmistä Tiger Lake -prosessoreista. Viitteen huomasi ensimmäisenä Tom’s Hardware. Willow Cove -ytimien välimuisteja käsittelevässä kappaleessa mainitaan, että yhdellä ytimellä on pääsy parhaimmillaan 12 megatavuun L3-välimuistia (LLC, Last Level Cache, Tiger Lakessa L3-tason välimuistia) neljän prosessoriytimen siruilla ja 24 megatavuun 8-prosessoriytimen sirulla.

8-ytimisistä Tiger Lake -prosessoreista on ollut huhuja ja vuotoja jo pidemmän aikaa, joten täysin yllätyksenä varmistusta ei voida missään nimessä pitää. Toistaiseksi prosessoreiden grafiikkaohjaimesta ei ole täyttä varmuutta, mutta sen oletetaan hyödyntävän samaa GT2-tason eli 96 Execution Unit -yksikön Xe-LP-grafiikkaohjainta, kuin neliytimisten pikkuveljiensäkin. 8-ytimiset prosessorit tullaan julkaisemaan 11. sukupolven Core H -sarjana 45 watin TDP-arvolla astetta järeämpiin kannettaviin.

Lähde: Intel @ Medium