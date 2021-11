AMD julkaisi maailman ensimmäisen MCM-GPU:n palvelimiin: Instinct MI200

Yksi MI200 sisältää kaksi Graphics Compute Die -sirua ja jopa 3,2 Tt/s muistikaistaa tarjoavan 8196-bittisen HBM2E-muistiohjaimen

Milan-X-prosessorit ja Zen 4 -kuulumiset eivät jääneet AMD Accelerated Data Center Premiere -tapahtuman ainoaksi anniksi. Uusien prosessoreiden lisäksi tapahtumassa esiteltiin virallisesti AMD:ta lainaten ”maailman ensimmäinen useamman sirun GPU” eli Instinct MI200.

Vaikka AMD julkaisi MI200 GPU:n ja siihen perustuvat kiihdyttimet vasta nyt, on se ehtinyt toimittaa niitä jo hyvän aikaa ainakin Yhdysvaltojen energiaministeriön uuteen Frontier-supertietokoneeseen. MI200 tulee markkinoille ainakin aluksi kolmena tuotteena: OAM-väyläisinä (Open Compute Project OCP Accelerator Module) MI250X- ja MI250-malleina sekä PCIe-väyläisenä MI210:nä. MI200 valmistetaan ennakko-odotuksista poiketen TSMC:n N6-valmistusprosessilla.

Täydessä MI200:ssa on kaksi GPU-sirua eli GCD:tä (Graphics Compute Die) ja kahdeksan HBM2E-muistipinoa. Kukin GCD pitää sisällään 112 CDNA2-arkkitehtuurin Compute Unit -yksikköä ja 4096-bittisen muistiohjaimen sekä kahdeksan Infinity Fabric -linkkiä. CDNA2-arkkitehtuurin myötä Compute Unit -yksiköt laskevat nyt FP64-tarkkuudella ensi kertaa 1:1-nopeudella ja FP32-nopeus voi nousta 2:1:een mikäli laskettavaksi saadaan rinnakkain kaksi identtistä käskyä, jolloin ne voidaan pakata yhdellä kertaa suoritettaviksi (Packed Math). Toisen sukupolven Matrix Core -ytimiä on neljä per Compute Unit ja ne kykenevät laskemaan matriiseja FP64-tarkkuudella nelinkertaisella ja BFloat16-tarkkuudella kaksinkertaisella nopeudella viime sukupolveen nähden. Infinity Fabric -linkkejä on nyt kahdeksan ja ne mahdollistavat välimuistikoherentin muistiavaruuden prosessoreiden ja muistien välille. Kukin GCD näkyy järjestelmälle erillisenä GPU:na ja ne on kytketty toisiinsa IF-linkeillä.

Huippumalli MI250X:ssä on käytössä 110 Compute Unit -yksikköä per GCD-siru, kun MI250:ssä niitä on käytössä 104 per siru, mutta muuten piirit ovat liki samasta puusta veistettyjä: molempien maksimikellotaajuus on 1700 MHz, niissä on yhteensä 8192-bittinen HBM2E-muistiohjain, jonka jatkeena on 128 Gt 3,2 Gbps:n muistia 3,2 Tt/s kaistan päässä. MI250-mallista on karsittu lisäksi kaksi IF-linkeistä ja tuki välimuistikoherenttiudelle prosessorin kanssa. PCIe-väyläisen MI210-mallin yksityiskohdat jäivät tässä vaiheessa vielä vajaiksi. Molempien TDP-arvo on nestejäähdytettynä 560 ja ilmajäähdytettynä 500 wattia.

AMD Instinct MI200 -sarjan kiihdyttimet saapuvat OAM-väyläisinä markkinoille välittömästi. PCIe-väyläinen MI210 saapuu myyntiin myöhemmin. Suosittelemme syvemmin aiheesta kiinnostuneille esimerkiksi AnandTechin artikkelia aiheesta.

Lähde: AMD