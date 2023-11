Phoenix2:ssa osa Zen 4 -ytimistä on vaihdettu Zen 4c -ytimiin, RDNA3-grafiikkaohjaimesta lähti kaksi kolmasosaa ja Ryzen AI -tekoälykiihdytin tippui kokonaan pois kyydistä.

AMD julkaisi Ryzen 7040U -sarjan prosessorit vähävirtaisiin kannettaviin toukokuussa. Sittemin niiden Zen 4 -ytimiä sisältävän Phoenix-sirun rinnalle on ilmestynyt myös Zen 4c -ytimiä sisältävä Phoenix2, joka löysi nyt tiensä myös kannettaviin.

Phoenix2 on monoliittinen siru, joka sisältää Phoenixin kahdeksan Zen 4 -ytimen ja 12 Compute Unit -yksikön RDNA3 -grafiikkaohjaimen sijasta kaksi Zen 4 -ydintä, neljä Zen 4c -ydintä ja 4 CU:n RDNA3-grafiikkaohjaimen. Phoenix2:sta on lisäksi tiputettu pois erillinen Ryzen AI -tekoälykiihdytin. Zen 4c -ytimet ovat ominaisuuksiltaan identtisiä isoveljiejnsä kanssa, mutta ne uhraavat kellotaajuutta pienemmän koon ja tehonkulutuksen nimeen. Phoenix2 on nähty aiemmin tositoimissa Ryzen Z1 -prosessorina.

AMD:n Ryzen 7040U -sarjzaan kuului jo aiemmin Ryzen 5 7540U ja 3 7440U, jotka perustuivat kookkaampaan Phoenix-siruun. Nyt ne saavat rinnalleen Phoenix2 -siruun perustuvat Ryzen 5 7545U- ja Ryzen 3 7440U -mallit, joista jälkimmäinen on omiaan herättämään kysymyksiä identtisen nimensä kanssa. Tällä hetkellä on epäselvää, onko 7440U Phoenix-sirulla ikinä ehtinyt markkinoille, mutta jos on, sitä ei ilmeisesti voi erottaa uudesta 7440U:sta Phoenix2:lla.

Uusi Ryzen 5 7545U sisältää täydet kaksi Zen 4- ja neljä Zen 4c -ydintä sekä 4 CU:n Radeon 740M RDNA3-grafiikkaohjaimen. Prosessorin perus- ja Boost-kellotaajuudet ovat 3,2 ja 4,9 GHz ja prosessorista löytyy yhteensä 16 Mt L3-välimuistia. Ryzen 3 7440U sisältää puolestaan yhden Zen 4- ja kolme Zen 4c -ydintä sekä niin ikään täyden 4 CU:n Radeon 740M -grafiikkaohjaimen. Sen prosessoriydinten perus- ja Boost-kellotaajuudet ovat 3,0 ja 4,7 GHz. AMD ei ilmoita Zen 4c -ydinten kellotaajuuksia erikseen. Prosessoreiden TDP-arvo on konfiguroitavissa 15-30 watin haarukassa.

Lähde: Lehdistötiedote (sähköposti)