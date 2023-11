Kotelon edeltäjä Dark Base 700 oli suunniteltu käytännössä äänettömäksi, mutta valveutuneilla nykymarkkinoilla tiedetään tehokkaan ilmankierron merkitys.

Saksalainen tietotekniikkabrändi be quiet! on terästänyt kotelovalikoimaansa uudella Dark Base -sarjan mallilla. Vaikka Dark Base 701 on suora jatkaja tutulle Dark Base 700 -mallille, on kotelon suunnitteltu eri lähtökohdista; siinä missä aiempi malli oli tehty hiljaisuus edellä, on Dark Base 701:ssä edetty tehokas ilmankierto ensimmäisenä.

Dark Base 701:ssä on varmistettu tehokas ilmankierto toteuttamalla sekä kotelon etupaneeli että katto käytännössä kokonaan rei’itetyllä metalliverkolla, jonka rikkovat oikeastaan vain pakolliset kylkilistat, vinosti kotelon etuylälaitaan sijoitettu I/O-paneeli sekä etukylkien RGB-valaistut koristelistat. Koteloon on esiasennettu kolme yhtiön omaa Silent Wings 4 140 mm -tuuletinta, mutta paikkoja on yhteensä kahdeksalle 120 tai 140 mm tuulettimelle. Tuuletinpatteristoa varten mukana on myös hubi juurikin kahdeksalle tuulettimelle ynnä kahdelle ARGB-elementille.

be quiet! on panostanut kotelossa ilmankierron lisäksi helppoon asennuskokemukseen ja joustavuuteen. Emolevykelkka mahdollistaa käännetyn asettelun, kylkipaneelit sopivat päikseen, kiintolevyt ja SSD-asemat asentuvat ilman työkaluja ja kotelosta löytyy kaapelikanavia johtojen siistiin asennukseen. Kotelosta löytyy myös suoraan mahdollisuus näytönohjaimen pystyasennukseen, mutta riser-kaapeli on hankittava erikseen.

be quiet! Dark Base 701:n tekniset ominaisuudet:

Koko ja paino: 565 x 249 x 523, 12,8 kg

Materiaalit: SGCC Teräs, ABS-muovi, karkaistu lasi

Emolevytuki: mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX (max 305 x 275 mm)

I/O-paneeli: 1 x USB-C 3.2 Gen 2, 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 3,5 mm komboliitäntä, tuuletin- ja ARGB-painikkeet

Asemapaikat: 3 x 2,5” + 2 x 3,5”, lisäosilla max 5 x 2,5” + 3 x 3,5”

Laajennuskorttipaikat: 7 + 3 pystyasennukseen

Lisäkorttien maksipituus: 430 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 185 mm

Virtalähdetuki: ATX (max 250 mm)

Tuuletinpaikat: Edessä 3 x 120/140 mm (mukana 1 x 140 mm Silent Wings 4 PWM) Katossa 3 x 120/140 mm (mukana 1 x 140 mm Silent Wings 4 PWM) Takana 1 x 120/140 mm (mukana 1 x 140 mm Silent Wings 4 PWM) Pohjassa 1 x 120/140 mm

Jäähdytintuki: Edessä 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm Katossa 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm Takana 120 mm



Dark Base 701 -kotelo saapuu myyntiin mustana 14. marraskuuta ja sen suositushinta Euroopassa oin 229 euroa. Yhteensopivat kiintolevyjen asennuskehikot (9,99 €) ja riser-kaapeli (59,90 €) ovat jo myynnissä.

Lähde: be quiet!, tuotesivut