AMD julkaisi Radeon Pro 5600M -näytönohjaimen Applen 16″ MacBook Pro -kannettaville (Navi 12)

Radeon Pro 5600M hyödyntää muista Navi-näytönohjaimista poiketen HBM2-muisteja.

AMD ja Apple ovat julkaisseet uuden näytönohjaimen 16-tuumaisille MacBook Pro -kannettaville. Kuten viime sukupolven Radeon Pro Vega 16 ja 20, uusi Radeon Pro 5600M on saatavilla vain Applelta.

Radeon Pro 5600M on mielenkiintoinen tapaus, sillä se poikkeaa rajusti näytönohjainten viimeaikaisista trendeistä. RDNA1-arkkitehtuuriin ja Navi 12 -siruun perustuva näytönohjain sisältää Radeon RX 5600- ja RX 5700 -näytönohjaimista tutun Navi 10:n tapaan 40 Compute Unit -ykiskköä, mutta siinä käytetään GDDR6:n sijasta HBM2-muisteja.

Erityisen poikkeuksellisen uudesta näytönohjaimesta tekee sen matala kellotaajuus. Grafiikkapiirin maksimikellotaajuus on vain 1035 MHz, mikä tarkoittaa parhaimmillaan 5,3 TFLOPSin teoreettista FP32-suorituskykyä. Grafiikkapiirin rinnalla on kaksi 4 gigatavun ja 1,54 Gbps:n HBM2-muistipinoa eli yhteensä 8 Gt muistia. Muistikaistaa on tarjolla 394 Gt/s. Matalien kellotaajuuksien ja HBM2-muistien myötä koko kokonaisuuden TDP-arvo on saatu pidettyä 50 watissa, samassa kuin esimerkiksi 24 Compute Unitin Radeon Pro 5500M -mallissa.

Radeon Pro 5600M on saatavilla valinnaisena päivityksenä 16-tuumaiseen MacBook Pro -kannettavaan ja se nostaa hintaa 800 dollaria verrattuna edullisimpaan 4 Gt:n Radeon Pro 5300M -malliin verrattuna.

Lähteet: AMD, Apple