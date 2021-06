AMD julkaisi Radeon RX 6000M -sarjan näytönohjaimet ja AMD Advantage -kannettavat

RX 6000 -sarjaan kuuluvat Navi22-grafiikkapiiriin perustuvat Radeon RX 6800M ja RX 6700M sekä Navi23-grafiikkapiiriin perustuva RX 6600M.

AMD julkaisi tänään Computex-virtuaalimessuilla uudet RDNA2-arkkitehtuuriin perustuvat mobiilinäytönohjaimet. Sarjaan julkaistiin kerralla kolme mallia: Radeon RX 6800M, RX 6700M ja RX 6600M. Arkkitehtuurin luvataan tarjoavan mobiilipuolella parhaimmillaan 50 % parempaa suorituskykyä, 43 % pienempää tehonkulutusta tai 77 % parempaa suorituskykyä tehonkulutusrajoittuneissa pelissä, kun verrokkina on yhtiön aiempi RDNA-arkkitehtuuri.

Kuten niin usein ennenkin, mobiiliversioiden numerointi ei täsmää työpöytämallien kanssa. Radeon RX 6800M perustuu Navi 22 -grafiikapiiriin, jossa on käytössä 40 Compute Unit -yksikköä eli 2560 stream-prosessoria ja 40 RT-kiihdytintä, 64 ROP-yksikköä ja 192-bittinen muistiväylä. Muistiväylän jatkeena on 12 Gt GDDR6-muistia ja sitä on tukemassa 96 Mt:n Infinity Cache -välimuisti. Grafiikkapiirin Game-kellotaajuus on 2300 MHz, mikä tarkoittaa 11,8 TFLOPSin laskentatehoa. RX 6800M on suunniteltu käytettäväksi 145 watin tai korkeammalla TGP:llä (Total Graphics Power).

AMD:n omien suorituskykydiojen mukaan RX 6800M peittoaa parhaimmillaan sekä NVIDIAn GeForce RTX 3070 8 Gt:n että RTX 3080 8 Gt:n. RTX 3080 vie voiton yhden FPS:n erolla Call of Duty Black Ops Cold War- ja Dirt 5 -peleissä, kun RX 6800M on edellä Assassin’s Creed Valhallassa, Borderlands 3:ssa ja Resident Evil Villagessa. Kun kannettava jätetään akun varaan, tarjoaa AMD omien testiensä mukaan 12-40 % parempaa suorituskykyä, kuin RTX 3080 CS: GO-, Fortnite-, Dirt 5- ja Resident Evil: Village -peleissä.

Testikannettavat olivat Asuksen ROG Strix -sarjaa ja pelejä pyöritettiin 1440p-resoluutiolla maksimiasetuksin. RX 6800M:n ja RTX 3080:n kannettavissa oli Ryzen 9 5900HX -prosessorit, kun RTX 3070:n kaverina oli Ryzen 7 5800H. Kaikissa kokoonpanoissa oli vähintään 16 Gt kaksikanavaista DDR4-3200-muistia.

Radeon RX 6700M perustuu niin ikään Navi 22 -grafiikkapiiriin, mutta siinä on käytössä 36 CU-yksikköä eli 2304 stream-prosessoria ja 36 RT-kiihdytintä. Muistiväylä on kavennettu 160-bittiseksi ja sen jatkeena on 10 Gt GDDR6-muistia. Kapeamman muistiohjaimen vuoksi myös Infinity Cachea on käytössä vain 80 Mt. Grafiikkapiirin Game-kellotaajuus on parhaimmillaan 2300 MHz (10,6 TFLOPS), mutta se riippuu myös valmistajan valitsemasta TGP-arvosta. RX 6700M voidaan konfiguroida 80-135 watin TGP:lle. RX 6700M -mallille ei julkaistu sen tarkempia suorituskykylukuja, kuin lupaus 100 FPS:n suorituskyvystä 1440P-resoluutiolla ja High-asetuksilla useissa suosituissa peleissä.

Radeon RX 6600M perustuu pykälää pienempään Navi 23 -grafiikkapiiriin. Näytönohjaimessa on käytössä 28 CU-yksikköä eli 1792 stream-prosessoria ja 28 RT-kiihdytintä. Grafiikkapiirin muistiohjain on 128-bittinen ja sen jatkeena on 8 Gt GDDR6-muistia. Navi 23:n muistiohjaimen tukena on vain 32 Mt:n Infinity Cache -välimuisti. Grafiikkapiirin Game-kellotaajuus on 2177 MHz tai alle, riippuen TGP:stä joka voidaan asettaa 50-100 wattiin.

RX 6600M on suunniteltu 1080p-resoluutiolle ja sen kerrotaan voittavan NVIDIAn GeForce RTX 3060 6 Gt:n Assassin’s Creed Valhallassa, Borderlands 3:ssa ja Dirt 5:ssä 3 – 10 FPS:n erolla, kun RTX 3060 on 1-5 FPS nopeampi Call of Duty: Black Ops Cold Warissa ja Cyberpunk 2077:ssa. Vertailukokoonpanoina oli HP Omen 16 AMD:n Ryzen 5 5600H -prosessorilla ja 16 Gt:llä DDR4-3200-muistia ja Razerin Blade -kannettava Intelin Core i7-10750H -prosessorilla ja 16 Gt:llä DDR4-2933-muistia.

Samassa yhteydessä julkistettiin AMD Advantage -ohjelma kannettaviin tietokoneisiin, jossa yhdistyvät Ryzen-prosessorit ja RX 6000M -sarjan näytönohjaimet. AMD Advantage -kannettavat tukevat Smarshift- ja Smart Access Memory -teknologioita, joiden luvataan parantavan suorituskykyä neljässä esimerkkipelissä 6-11 %. Smartshift mahdollistaa prosessorille ja näytönohjaimelle osittain yhteisen tehonkulutusbudjetin, jolloin näytönohjainrajoitteisissa tilanteissa sen tehonkulutusrajaa nostetaan prosessorin kustannuksella ja päinvastoin. Smart Access Memory taas tunnetaan myös nimellä PCI Express Resizable BAR ja se antaa prosessorille pääsyn näytönohjaimen koko muistiin. Kaikissa ohjelmaan kuuluvissa kannettavissa pitäisi olla olla vähintään 144 Hz:n IPS- tai OLED-paneeli FreeSync Premium -tuella ja Low Framerate Compensation -ominaisuudella sekä matalilla viiveillä varustettuna. Näyttöjen pitäisi pystyä vähintään 300 nitin kirkkauteen ja toistamaan 100 % sRGB tai 72 % NTSC -väriavaruuksista. Lisäksi ainakin päätallennusmediana tulee olla NVMe SSD-asema, kannettavan pinnan lämpötila ei saa nousta näppäimistön WASD-alueella yli 40 asteen ja videoita pitää pystyä toistamaan 10 tuntia putkeen akun varassa.

Radeon RX 6800M- ja RX 6600M -näytönohjaimilla varustettujen kannettavien toimitukset on jo aloitettu ja RX 6700M -mallisto tulee seuraamaan sisaruksiaan lähitulevaisuudessa.

AMD kertoi lisäksi Computexissa, että Teslan uusien Model S- ja X -mallien mediajärjestelmä tulee käyttämään Navi 23:n lisäksi Ryzen Embedded -sarjan prosessoria. Samsungin tulevan Exynos-järjestelmäpiirin varmistettiin puolestaan käyttävän nimenomaan RDNA2-arkkitehtuuria ja sisältävän tuet säteenseurannalle ja vaihtelevalle varjostustarkkuudelle (Variable Shading Rate).

Lähde: AMD