AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen. AMD Software Adrenalin Edition 26.1.1 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön RDNA-arkkitehtuureihin perustuvia näytönohjaimia ja integroituja grafiikkaohjaimia. Voit tutustua ajureihin tarkemmin niiden julkaisutiedotteessa ja AI Bundleen yhtiön blogissa.

AMD Software 26.1.1 -ajureiden uudet ominaisuudet ja optimoinnit

  • Tuki Ryzen AI 400 -sarjan prosessoreille
  • Tuki Starsand Island -pelille
  • Tuki Avatar: Frontiers of Pandora -pelille
  • Tuki AI Bundle -asennukselle
    • Mahdollisuus asentaa automaattisesti tekoälysovelluksia ja niiden vaatimukset
      • Amuse
      • LM Studio
      • Ollama
      • ComfyUI
      • PyTorch on Windows

Korjatut bugit ja yleisiä parannuksia

  • Joidenkin varjojen virheellinen renderöinti Call of Duty Black Ops 7 -pelissä
  • Tekstuurien korruptoituminen Enshrouded -pelissä tietyissä tilanteissa
  • Diablo 4:n käynnistymisongelmat, jos käyttäjänimessä on muita kuin englanninkielisten aakkosten merkkejä
  • Joidenkin valojen virheellinen renderöinti Microsoft Flight Simulator 2024:n öissä
  • Unreal Engine 5.6 Editorin kaatuilu Lumen HWRT käytössä
  • Grafiikan hetkellinen korruptoituminen Chromium- ja Electron-sovelluksissa
  • Ikkunan koon muuttamisen hitaus Vulkan-rajapintaa käyttävien pelien kehityksen yhteydessä (vkAcquireNextImage-laajennukseen liittyvä ongelma)
  • Pelaajan sprite-grafiikoiden renderöintivirheet Cassette Beasts -pelissä
  • Baldur’s Gate 3:ssa esiintyvät artefaktit Temporal Anti-Aliasing -teknologia käytössä

Tiedossa olevat ongelmat

  • Satunnaiset kaatumiset Cyberpunk 2077:ssä, kun ladataan tallennusta polunseuranta käytössä (AMD työskentelee kehittäjän kanssa ongelman korjaamiseksi)
  • Battlefield 6:n tai ajureiden kaatuminen satunnaisesti Ryzen AI 9 HX 370 -prosessorilla (AMD työskentelee kehittäjän kanssa ongelman korjaamiseksi)
  • Roblox Playerin (Car Zone Racing & Drifting) tai ajureiden satunnainen kaatuminen tehtävänvaihdossa Radeon RX 7000 -sarjan näytönohjaimilla
  • Tekstuureiden mahdollinen vilkkuminen Battlefield 6:ssa jos AMD Record and Stream on käytössä

Muuta huomioitavaa

  • AMD suosittelee AMD Cleanup Utilityn käyttöä palattaessa vanhempiin ajureihin

