AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen. AMD Software Adrenalin Edition 26.1.1 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön RDNA-arkkitehtuureihin perustuvia näytönohjaimia ja integroituja grafiikkaohjaimia. Voit tutustua ajureihin tarkemmin niiden julkaisutiedotteessa ja AI Bundleen yhtiön blogissa.
AMD Software 26.1.1 -ajureiden uudet ominaisuudet ja optimoinnit
- Tuki Ryzen AI 400 -sarjan prosessoreille
- Tuki Starsand Island -pelille
- Tuki Avatar: Frontiers of Pandora -pelille
- Tuki AI Bundle -asennukselle
- Mahdollisuus asentaa automaattisesti tekoälysovelluksia ja niiden vaatimukset
- Amuse
- LM Studio
- Ollama
- ComfyUI
- PyTorch on Windows
Korjatut bugit ja yleisiä parannuksia
- Joidenkin varjojen virheellinen renderöinti Call of Duty Black Ops 7 -pelissä
- Tekstuurien korruptoituminen Enshrouded -pelissä tietyissä tilanteissa
- Diablo 4:n käynnistymisongelmat, jos käyttäjänimessä on muita kuin englanninkielisten aakkosten merkkejä
- Joidenkin valojen virheellinen renderöinti Microsoft Flight Simulator 2024:n öissä
- Unreal Engine 5.6 Editorin kaatuilu Lumen HWRT käytössä
- Grafiikan hetkellinen korruptoituminen Chromium- ja Electron-sovelluksissa
- Ikkunan koon muuttamisen hitaus Vulkan-rajapintaa käyttävien pelien kehityksen yhteydessä (vkAcquireNextImage-laajennukseen liittyvä ongelma)
- Pelaajan sprite-grafiikoiden renderöintivirheet Cassette Beasts -pelissä
- Baldur’s Gate 3:ssa esiintyvät artefaktit Temporal Anti-Aliasing -teknologia käytössä
Tiedossa olevat ongelmat
- Satunnaiset kaatumiset Cyberpunk 2077:ssä, kun ladataan tallennusta polunseuranta käytössä (AMD työskentelee kehittäjän kanssa ongelman korjaamiseksi)
- Battlefield 6:n tai ajureiden kaatuminen satunnaisesti Ryzen AI 9 HX 370 -prosessorilla (AMD työskentelee kehittäjän kanssa ongelman korjaamiseksi)
- Roblox Playerin (Car Zone Racing & Drifting) tai ajureiden satunnainen kaatuminen tehtävänvaihdossa Radeon RX 7000 -sarjan näytönohjaimilla
- Tekstuureiden mahdollinen vilkkuminen Battlefield 6:ssa jos AMD Record and Stream on käytössä
Muuta huomioitavaa
- AMD suosittelee AMD Cleanup Utilityn käyttöä palattaessa vanhempiin ajureihin
