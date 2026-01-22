Ajureissa on tuki Ryzen AI 400 -sarjan prosessoreille, Starsand Island- ja Avatar: Frontiers of Pandora -peleille sekä mahdollisuus asentaa automaattisesti valinnainen AI Bundle -tekoälypaketti.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen. AMD Software Adrenalin Edition 26.1.1 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön RDNA-arkkitehtuureihin perustuvia näytönohjaimia ja integroituja grafiikkaohjaimia. Voit tutustua ajureihin tarkemmin niiden julkaisutiedotteessa ja AI Bundleen yhtiön blogissa.

AMD Software 26.1.1 -ajureiden uudet ominaisuudet ja optimoinnit

Tuki Ryzen AI 400 -sarjan prosessoreille

Tuki Starsand Island -pelille

Tuki Avatar: Frontiers of Pandora -pelille

Tuki AI Bundle -asennukselle Mahdollisuus asentaa automaattisesti tekoälysovelluksia ja niiden vaatimukset Amuse LM Studio Ollama ComfyUI PyTorch on Windows



Korjatut bugit ja yleisiä parannuksia

Joidenkin varjojen virheellinen renderöinti Call of Duty Black Ops 7 -pelissä

Tekstuurien korruptoituminen Enshrouded -pelissä tietyissä tilanteissa

Diablo 4:n käynnistymisongelmat, jos käyttäjänimessä on muita kuin englanninkielisten aakkosten merkkejä

Joidenkin valojen virheellinen renderöinti Microsoft Flight Simulator 2024:n öissä

Unreal Engine 5.6 Editorin kaatuilu Lumen HWRT käytössä

Grafiikan hetkellinen korruptoituminen Chromium- ja Electron-sovelluksissa

Ikkunan koon muuttamisen hitaus Vulkan-rajapintaa käyttävien pelien kehityksen yhteydessä (vkAcquireNextImage-laajennukseen liittyvä ongelma)

Pelaajan sprite-grafiikoiden renderöintivirheet Cassette Beasts -pelissä

Baldur’s Gate 3:ssa esiintyvät artefaktit Temporal Anti-Aliasing -teknologia käytössä

Tiedossa olevat ongelmat

Satunnaiset kaatumiset Cyberpunk 2077:ssä, kun ladataan tallennusta polunseuranta käytössä (AMD työskentelee kehittäjän kanssa ongelman korjaamiseksi)

Battlefield 6:n tai ajureiden kaatuminen satunnaisesti Ryzen AI 9 HX 370 -prosessorilla (AMD työskentelee kehittäjän kanssa ongelman korjaamiseksi)

Roblox Playerin (Car Zone Racing & Drifting) tai ajureiden satunnainen kaatuminen tehtävänvaihdossa Radeon RX 7000 -sarjan näytönohjaimilla

Tekstuureiden mahdollinen vilkkuminen Battlefield 6:ssa jos AMD Record and Stream on käytössä

Muuta huomioitavaa

AMD suosittelee AMD Cleanup Utilityn käyttöä palattaessa vanhempiin ajureihin

Lataa AMD:n ajurit täältä