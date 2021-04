AMD julkaisi Radeon Software Adrenalin 21.4.1 -ajurit liudalla uusia ominaisuuksia

Radeon Software Adrenalin 21.4.1 -ajureissa on mukana mm. uusi AMD Link -versio, tuki Ryzen-prosessoreiden ominaisuuksien seurantaan Performance Metrics -ominaisuudella ja kustomoitava asennus.

AMD on julkaissut uudet Radeon Software Adrenalin 21.4.1 -ajurit. Kyseessä on merkittävämpi ajuripäivitys, joissa on mukana lukuisia uusia ominaisuuksia sekä lyhyemmäksi päivittynyt nimeämiskäytäntö. Uudet ajurit ovat saatavilla Windows 7- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön kaikkia GCN- ja RDNA-arkkitehtuureihin perustuvia näytönohjaimia.

Radeon Software 21.4.1 -ajureiden merkittävimmät uudistukset koskevat Radeon Software -hallintaohjelmistoa ja sen ominaisuuksia. Mukana on myös uudistunut AMD Link, tuki Microsoft PlayReady AV1:lle eli käytännössä DRM-suojatun AV1 -sisällön rautapurulle.

AMD Link on päivittynyt 4.0 -versioon. Uuden version myötä AMD Link -striimaussovellus on saatavilla myös Windows-alustalle ja mahdollistaa Link Game -ominaisuudella etäyhteyden ottamisen toiseen AMD Linkillä varustettuun tietokoneeseen. Itse striimausteknologian kerrotaan päivittyneen mahdollistamaan aiempaa pienemmät viiveet, nettiyhteyden nopeuden perusteella automaattisesti asettuvat laatuasetukset sekä tuen 4K-resoluutiolle ja 144 hertsin virkistystaajuudelle.

Radeon Software -hallintasovelluksen puolella uutta on esimerkiksi uudet kustomointioptiot asennuksen yhteydessä. Täyden asennuksen lisäksi tarjolla on minimaalinen asennus ja pelkkien ajureiden asennus. Uusi Vivid Gaming Display Color Enhancement -väriprofiili mahdollistaa aiempaa eläväisemmän värimaailman ja Color Deficiency Correction sisältää korjaavat väriprofiilit kolmelle yleisimmälle värisokeuden tyypille. Lisäksi hallintasovelluksen navigointi- ja hakuominaisuuksia on paranneltu ja esimerkiksi peleistä on tarjolla aiempaa enemmän statistiikkaa.

Performance Tuning -välilehteä on paranneltu puolestaan yleisillä ilmeenkohotuksilla ja parannetuilla hallintaominaisuuksilla. Lisäksi Ryzen-prosessoreita käyttävien iloksi Radeon Software osaa seurata näytönohjaimen lisäksi myös Ryzeneiden tietoja.

Pelien nauhoitus- ja striimaus on päivittynyt sekä ominaisuuksiltaan että ulkonäöltään. Jatkossa ominaisuuden hallinta on upotettu yhdelle Radeon Softwaren sivulle ja mukana on helppokäyttöinen Streaming Wizard aloittelijoiden avuksi.

Viimeisenämuttei vähäisimpänä uutena ominaisuutena julkaistiin AMD Crash Defender, joka on suunniteltu tunnistamaan lähestyvä kaatuminen ja estämään se mahdollisuuksien mukaan.

Tuttuun tapaan ajureissa on korjattu myös aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa liiskattuja bugeja ovat esimerkiksi kirkkauden vilkunta tietyissä peleissä FreeSyncillä, kun käytössä on reunaton ikkunatila (Borderless Windowed), odotettua heikompi suorituskyky joissain erittäin prosessoririippuvaisissa peleissä ja sovelluksissa sekä Cyberpunk 2077 -pelissä esiintynyt vilkunta RX 6000 -sarjan näytönohjaimilla, kun Radeon Softwaren Performance Overlay on käytössä. Tiedossa olevia onglemia ovat puolestaan esimerkiksi Cyberpunk 2077:n varjojen mahdollinen korruptoituminen säteenseuranta käytössä, Performance Metrics -sovelluksella väärin näkyvät lämpötilat Ryzen 5 1600 -sarjan prosessorilla ja ajureiden asennus saattaa vaatia kokoonpanon uudelleenkäynnistyksen, mikäli asennusohjelma ei tunnista asennettua Ryzen Master -sovellusta. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä