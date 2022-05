Ryzen 5000 C -sarjan prosessorit perustuvat tuttuun Cezanne-siruun Zen 3 -prosessoriytimillä ja Vega-grafiikkaohjaimella.

AMD on julkaissut sarjan uusia prosessoreita Chromebook-tietokoneisiin. Ryzen 5000 C -sarjan prosessorit perustuvat yhtiön aiemmista Zen 3 -mobiiliprosessoreista tuttuun Cezanne-arkkitehtuuriin.

AMD Ryzen 5000 C -sarjaan kuuluu yhteensä neljä eri prosessorimallia: Ryzen 3 5125C, 3 5425C, 5 5625C ja 7 5825C. Huippumalli Ryzen 7 5825C sisältää täydet kahdeksan Zen 3 -prosessoriydintä ja 8 Compute Unit -yksikön Vega-grafiikkaohjaimen. Pykälää matalammalta löytyvässä Ryzen 5 5625C:ssä on käytössä kuusi ydintä ja seitsemän CU-yksikön Vega, kun Ryzen 3 5425C:ssä on käytössä neljä ydintä ja kuusi Compute Unit -yksikköä. Pahnan pohjimmainen Ryzen 3 5125C on kaksiytiminen ja varustetu vain kolmella Vega CU-yksiköllä. Kaikki prosessorimallit tukevat SMT-teknologian avulla kahden säikeen ajamista yhdellä ytimellä. Löydät prosessoreiden oleellisimmat tiedot yllä olevasta diasta.

AMD:n mukaan Ryzen 7 5825C parantaa suorituskykyä yhtiön aiempaan Chromebook-huippumalliin Ryzen 7 3700C:hen verrattuna merkittävästi. Webbiselailuun keskittyvässä Webxprt 3 -testissä eroa tulee 67 %, kaikkia säikeitä hyödyntävässä Geekbench 5:ssä 107 % ja grafiikkasuorituskykyä mittaavassa Motion Mark 1.2:ssa 85 % 5825C:n hyväksi. Samoissa testeissä erot Intelin niin ikään Chromebookeissa käytettävään Core i7-1185G7:aan ovat 7, 25 ja 10 % AMD:n hyväksi. Akkukestoa vertailtiin puolestaan Crxprt 2 Battery Life -testillä, jossa Ryzen 5 5625C peittosi Core i5-1135G7:n jopa 94 % paremmalla tuloksella.

Uudet Ryzen 5000 C -sarjan prosessorit saapuvat Chromebookeihin jo kuluvan neljänneksen aikana HP:n Elite C645 G2:n mukana. HP:n kannettava saa markkinoille seuraa vuoden kolmannella neljänneksellä Acerin 2-in-1-henkisestä Chromebook Spin 514 -mallista.

