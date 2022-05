Video: HP:n Reverb G2 V2 -VR-lasit ajosimulaattorikäytössä

Testasimme HP:n uusia VR-laseja ajosimulaattorikäytössä Automobilista 2- ja Dirt Rally 2.0 -peleillä.

HP julkaisi viime syksynä päivitetyn mallin Reverb G2 -virtuaalilaseistaan, joiden myynti hinta on noin 700 euron tienoilla. Molemmalla silmällä on oma 2,89-tuumainen LCD-näyttö 2160×2160-resoluutiolla ja 90 hertsin virkistystaajuudella. Näyttöjen yhdistetty resoluutio on 4320×2160 pikseliä.

HP on valitettavasti nimennyt päivitetyt V2-lasit samoin kuin aiemman V1-version, joten kuluttajan harteille jää selvittää, että ostoskoriin menee varmasti tuorein versio. V2-mallissa kasvotiiviste on uudistettu laajemman näkökentän saavuttamiseksi, 6-metrinen kaapeli on päivitetty ja AMD-emolevyjen yhteensopivuutta on parannettu sekä kaapelit haaroittava liitinlaatikko on isokokoisempi ja varustettu nyt virtanapilla.

Videolla testataan VR-laseja io-techin tänä vuonna rakentamassa ajosimulaattorissa Automobilista 2- ja Dirt Rally 2.0 -peleillä. Heti alkuun törmäsimme suorituskykyongelmiin, sillä ruudunpäivitysnopeus oli saatava nostettua lähelle 90 FPS:ää sulavan ja miellyttävän pelikokemuksen saavuttamiseksi. Ruudunpäivitysnopeutta optimoitiin vaihtamalla GeForce RTX 3070:n tilalle suorituskykyisempi 3090-malli, virtuaalilasien resoluutio pudotettiin 50-60 % tienoille ja pelin kuvanlaatuasetuksia jouduttiin laskemaan.

