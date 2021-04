AMD julkaisi Ryzen 5000G -sarjan työpöytäprosessorit Radeon-grafiikkaohjaimella

Ryzen 4000 -sarjasta tuttuun tapaan prosessorit tulevat ainakin aluksi myyntiin vain OEM-valmistajille.

AMD:n Ryzen 5000 -sarjan grafiikkaohjaimella varustetut prosessorit julkaistiin kannettaviin jo aiemmin, mutta työpöytäpuolella on ollut hiljaisempaa. Viime aikoina vuodot työpöytämallien ympärillä ovat kuitenkin kiihtyneet ja nyt yhtiö julkaisi uudet prosessorit myös virallisesti.

AMD:n Ryzen 5000G -sarjan työpöytäprosessorit perustuvat mobiilimallien tavoin Cezanne-arkkitehtuuriin ja ne hyödyntävät Zen 3 -prosessoriytimiä ja Vega-grafiikkaohjaimia. Mallisto on jaettu 65 watin TDP-arvolla varustettuihin G-malleihin ja 35 watin GE-malleihin. Ryzen 4000 -sarjasta tuttuun tapaan prosessorit tulevat saataville ainakin tässä vaiheessa vain OEM-valmistajille.

Huippumalli Ryzen 7 5700G on varustettu 8 ytimellä ja se voi suorittaa SMT-teknologian ansiosta 16 yhtäaikaista säiettä. Prosessorilla on tukenaan 16 Mt L3-välimuistia ja 8 Compute Unit -yksikön grafiikkaohjaimella.

Ryzen 5 5600G:ssä ydinten määrä on tiputettu kuuteen ja samanaikaisten säikeiden määrä sen myötä kahteentoista, mutta L3-välimuistia on käytössä samat 16 Mt. Vega-grafiikkaohjaimessa on käytössä 7 CU-yksikköä.

Ryzen 3 5300G:ssä ydinten määrä tippuu neljään ja säikeiden kahdeksaan. Lisäksi leikkuri on vieraillut L3-välimuistissa, jota on käytössä vain 8 Mt. Grafiikkaohjaimessa on käytössä 6 CU-yksikköä. Löydät sekä G- että GE-mallien tarkemmat tiedot yllä olevasta taulukosta.

