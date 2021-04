Microsoft julkaisi Surface Laptop 4 -kannettavat

Microsoftin uusissa kannettavissa on jälleen saatavilla laajempi valikoima Intelin prosessoreita, mutta myös AMD-tarjontaa on parannettu viime sukupolvesta.

Microsoft on julkaissut uuden sukupolven Surface Laptop -kannettavat. Intelin prosessorit ovat edelleen Surface Laptop -sarjan ykkösvaihtoehto, mutta AMD-tarjonta on kasvanut viime sukupolvesta.

Surface Laptop -kannettavat tulevat saataville 13,5- ja 15-tuumaisina malleina. 13,5” PixelSense-kosketusnäytön resoluutio on 2256×1504 ja 15”-version 2496×1664. Molempien näyttöjen kuvasuhde on 3:2 ja tarkkuus 201 PPI. Näytöt tukevat myös Surface Pen -stylusta.

Pienemmässä 13,5-tuumaisessa mallissa prosessorivalikoimaan lukeutuvat Intelin 11. sukupolven Core i5-1135G7 tai i7-1185G7, kun AMD:lta on tarjolla nimihirviö Ryzen 5 4680U Mobile Processor with Radeon Graphics Microsoft Surface Edition. 15-tuumaisessa mallissa prosessoriksi voi valita i7-1185G7:n tai Ryzen 7 4980U:n. Intelin prosessorit ovat 4-ytimisiä ja varustettu Xe-grafiikkaohjaimella, kun Ryzen 5 on 6- ja Ryzen 7 8-ytiminen. Molemmista AMD-malleista löytyy Vega-arkkitehtuuriin perustuva Radeon-grafiikkaohjain.

Kenties hieman yllättävistikin AMD-versiot uusista kannettavista tarjoavat Intel-versioita paremmat akunkestot. 13,5-tuumaisissa malleissa luvataan AMD:n prosessorilla parhaimmillaan 19 tunnin käyttöä, kun Intelillä jäädään 17 tuntiin, ja 15-tuumaisissa AMD jaksaa 17,5 tuntia kun Intel jää 16,5 tuntiin.

Kannettavat on varustettu Windows Hello -kirjautumista tukevalla 720p-webbikameralla ja Dolby Atmosta tukevilla Omnisonic-kaiuttimilla. Kannettavien runko on alumiinia ja väristä riippuen kämmenten alle saa joko mattapintaista metallia tai Alcantara-kangasta, joskin Alcantara-vaihtoehdot on rajattu 13,5”-malleihin. I/O-valikoimaan kuuluvat yksi USB-C, yksi USB-A, 3,5 mm:n kuulokeliitin ja Surface Connect -liitäntä.

Surface Laptop 4 -kannettavat tulevat Suomessa myyntiin 27. huhtikuuta alkaen. Suomessa edullisimman 13,5-tuumaisen mallin hinta on alkaen 1169 euroa ja 15-tuumaisen alkaen 1549 euroa. Microsoft tarjoaa lisäksi ennakkotilaajille ilmaiset Surface Earbuds -kuulokkeet, joiden suositushinta on 219,99 euroa.

Samassa yhteydessä julkistettiin myös uusia lisälaitteita Surface-perheen tueksi. Uuteen valikoimaan lukeutuvat Modern USB- ja Modern Wireless -headsetit, Modern USB-C Speaker ja Modern Webcam.

Lähde: Microsoft, Surface Laptop 4 -kannettavat