AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen. AMD Software Adrenalin Edition 22.9.2 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Polaris-arkkitehtuurista lähtien sekä Zen-prosessoreiden integroituja grafiikkaohjaimia.

AMD Software 22.9.2 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat tuki vasta julkaistuille Ryzen 7000 -sarjan prosessoreille, joissa on uutena ominaisuutena yhtiön työpöytäprosessoreille integroitu RDNA2-grafiikkaohjain, sekä Grounded-pelille.

Tällä kertaa ajureissa ei ole listattu lainkaan korjattuja bugeja. Tiedossa olevia ongelmia ovat esimerkiksi järjestelmän nykiminen tai ajureiden mahdollinen kaatuminen timeout-virheeseen toistettaessa videoita RX 6000 -sarjan näytönohjaimilla, jos V-Sync on asetettu globaalisti Always Off -tilaan, näytöllä esiintyvä hetkelliset grafiikkavirheet peli- ja videoikkunoiden välillä vaihdellessa sekä GPU:n rasitusasteen jumittaminen 100 %:iin Radeon Performance Metricsissä pelin sulkemisen jälkeen. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä