Shadow of the Tomb Raider -päivityksen lisäksi Intel on tuonut XeSS 1.0 -ohjelmistokehityskitin ladattavaksi GitHubista, vaikka täyttä lähdekoodia ei vielä julkaistukaan avoimena.

Intel julkaisi eilen vihdoin Arc A770 -näytönohjaimen, ensimmäisen Alchemist-koodinimellisen Arc-sukupolven nopeimman mallin. Samaan syssyyn saatiin myös virallinen debyytti yhtiön XeSS-skaalaimelle, kun Shadow of the Tomb Raider sai teknologiaa tukevan päivityksensä.

XeSS on DLSS:n ja FSR:n nykyversioiden tapaan temporaalinen skaalain. NVIDIAn DLSS:n tavoin se käyttää hyväkseen esiopetettua neuroverkkoa ja laskuja kiihdytetään Arc-grafiikkapiirien XMX-matriisiyksiköillä, mutta DLSS:stä poiketen tarjolla on myös yksinkertaisempaa neuroverkkoa hyödyntävät DP4a-versio integroiduille Arc-näytönohjaimille ilman XMX-kiihdyttimiä ja D3D Shader Model 6.4 -versio kolmansien osapuolten näytönohjaimille. Myös SM 6.4 -versio hyödyntää DP4a-kiihdytystä, mikäli näytönohjain tukee sitä. Intel ei ole vielä kertonut XeSS:n Vulkan-tuesta tai miten se toteutetaan kolmansien osapuolten näytönohjaimille, kun nykyinen versio vaatii alleen Direct3D 12:n.

FSR:n kanssa yhteistä on, tai ainakin tulee olemaan, avoimuus. XeSS 1.0 SDK on jo nyt saatavilla GitHubista ja sen mukana tulee mm. esimerkkikoodia, dokumentaatiot, XeSS-kirjastot ja demoja, mutta varsinainen lähdekoodi on julkaistu vasta osittain.

Shadow of the Tomb Raiderin XeSS-toteutuksesta ei ole vielä saatavilla kattavia kuvanlaatuvertailuja, mutta ainakin CapFrameX on ehtinyt ottamaan teknologialla jo tyypit Radeon RX 6800 XT:llä. Keskimääräinen FPS paranee Shadow of the Tomb Raiderissa 4K-resoluutiolla RT Ultra -asetuksin natiivin 46,5 FPS:stä Ultra Quality -asetuksella 52,5 FPS:ään, Quality-asetuksella 59,9 FPS:ään, Balanced-asetuksella 66,4 FPS:än ja Performance-asetuksella 74,8 FPS:ään.

Päivitys: Nyt myös Death Stranding on saanut oman XeSS-päivityksensä

Lähde: WCCFTech